L’ultimo saluto ad Alex, con mille colori

Si svolgeranno sabato 13 luglio alle ore 10, nella chiesa parrocchiale SS. Patroni d’Europa di Marcon (Venezia), i funerali di Alex Marangon, il barista 25enne morto dopo una festa, a Vidor

Marcon – “Celebreremo la vita rendendole grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi con gli occhi e il cuore colmi d’amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine” si legge nell’epigrafe scritta dai familiari citando un pensiero di Alex.

L’ultimo saluto con mille colori

La famiglia chiede di partecipare all’ultimo saluto con un abbigliamento colorato, come certamente avrebbe voluto lui. “Alex era buono, altruista, si fidava del prossimo, forse troppo ingenuo ma sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri” dicono i genitori e confermano parenti e amici.

Ma i genitori vogliono anche risposte e chiedono a tutti coloro che “sanno” di parlare con gli inquirenti. “Chiediamo con tutto il cuore a chi era presente quella notte di farsi sentire. Vogliamo risposte perché Alex lo merita” dice mamma Sabrina che chiede anche rispetto per le indagini.

Troppe ipotesi, anche fantasiose, affollano social e giornali in questi giorni, e non sono certo un contributo per chi sta lavorando intorno a questa terribile tragedia.