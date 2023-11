Ludovica: la merlettaia più precoce dell’isola di Burano

Ludovica Zane ha 17 anni e vive a Burano, l’isola famosa per i suoi colori e per il suo merletto ad ago. È la più giovane merlettaia di Burano, una depositaria di un’arte antica e raffinata che tutto il mondo ci invidia. Ludovica ha imparato a lavorare il merletto sulle ginocchia della nonna Sandra Mavaracchio, una maestra merlettaia che ha ricevuto il titolo di primo Maestro Artigiano del merletto di Burano. Ha iniziato a interessarsi al merletto a cinque anni, vedendo all’opera la nonna e la bisnonna Adelina Molin. Da quattro anni ha deciso di studiare la tecnica con dedizione e passione, sotto lo sguardo vigile della nonna.

Il sogno di Ludovica

Ludovica ha un sogno nel cassetto: portare avanti la tradizione del merletto di Burano e farla conoscere alle nuove generazioni. «A me interessa il merletto al punto che cerco di coinvolgere i miei amici anche se non vogliono – ha spiegato – io cerco di spingerli, ma non mi pare interessi più di tanto. Io sono nata e cresciuta a Burano, avendo visto nonna e bisnonna lavorare da sempre e ricordando che mi rendevano in braccio mentre lavoravano è una cosa che porterò avanti».

Il riconoscimento a Ludovica

Ludovica ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno e la sua bravura da parte della presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e dall’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, che l’hanno voluta omaggiare a Ca’ Farsetti con il gagliardetto della Città. Ludovica ha anche realizzato un’opera in merletto raffigurante il Campanile di San Marco e la bambina Gigeta, un personaggio creato dal disegnatore Valerio Held. La presidente della Fondazione Musei Civici, Mariacristina Gribaudi, ha espresso il desiderio di far entrare nelle scuole l’arte del merletto, usando il grimaldello di una coetanea. «Oltre alla passione – ha detto Gribaudi – devono esserci anche dei riconoscimenti se vogliamo conservare quest’arte e tramandarla tra i giovani. Questo è il passaggio di testimone che voleva Emma Vidal», la storica merlettaia scomparsa nel 2019.

Il merletto di Burano, un simbolo di Venezia

Il merletto di Burano è una delle espressioni più alte dell’artigianato veneziano, che risale al XVI secolo. Si tratta di un merletto ad ago, realizzato con fili di lino o cotone, che richiede una grande abilità e pazienza. Il merletto di Burano si distingue per la varietà e la complessità dei punti, che formano motivi geometrici o floreali. Il merletto di Burano è stato usato per decorare abiti, biancheria, accessori e oggetti sacri. Oggi il merletto di Burano è considerato un patrimonio culturale da salvaguardare e valorizzare, anche grazie al lavoro di merlettaie come Ludovica, che ne sono le custodi e le eredi.