Luci spente per l’ora della terra

Mestre – Poste Italiane, domani sabato 23 marzo 2024, in occasione della giornata dedicata a L’Ora della Terra, ha scelto la sede di via Torino 88 a Mestre, fra quelle del territorio nazionale per l’evento delle 20,30. A quell’ora, e per un’ora, si spegneranno le luci dell’edificio.

Un’ora in tutto il mondo, per il mondo

Un’ora che potrebbe cambiare i prossimi decenni: molto più di un evento, un gesto che ha il valore di cambiare il nostro futuro. “L’iniziativa conferma l’impegno sul risparmio energetico e la sostenibilità di Poste Italiane” fa sapere l’Azienda.

L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, all’interno del Mese Verde il cui focus quest’anno è “No borders”, proprio per invitare le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone a creare alleanze internazionali per invitare anche altri Paesi ad aderire al progetto. Un gesto simbolico per celebrare la bellezza della natura e l’importanza della sua salvaguardia.

Poste Italiane: Il nostro impegno

“L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Poste Italiane, impegnata a promuovere e perseguire gli obiettivi tracciati annualmente nel bilancio integrato e a sostenere iniziative concrete”.

Dalle 20.30 alle 21,30 i cittadini, le città e le aziende di tutto il mondo, spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un’ora che potrebbe cambiare i prossimi decenni: molto più di un evento, un gesto che ha valore per il nostro futuro.

Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il pianeta per vincere la sfida climatica e celebrare la bellezza del nostro Pianeta. Un invito a riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica. https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/earth-hour-2024/