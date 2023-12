Luci, musica e tradizione. A Casier arriva il Natale

CASIER – La magia del Natale è arrivata a Casier. Ad aprire la nutrita rassegna natalizia casierese, sabato 2 dicembre l’emozionante concerto del Coro Stella Alpina nella Chiesa dei Santi Teonisto e C. M. ha richiamando una folla entusiasta. Presente all’evento, il Sindaco Renzo Carraretto: «Il Natale a Casier è un’esperienza unica che unisce la comunità in un abbraccio caloroso. Il bellissimo concerto del Coro Stella Alpina è stato solo l’inizio di una stagione natalizia ricca di eventi che coinvolgeranno grandi e piccini. Che il Natale porti gioia e serenità a tutti!».

La “Festa di Natale”, questo il nome della rassegna natalizia organizzata con grande impegno dall’Amministrazione Comunale, prosegue con numerosi altri appuntamenti, tra cui “Il paese di… Babbo Natale a Dosson”, organizzato dalla compagnia Teatro che Pazzia in collaborazione con le attività produttive del territorio. Oggi pomeriggio i bambini avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale e i suoi amici elfi, immergendosi in un’atmosfera di colori, giochi e magia.

Il fitto programma di eventi proseguirà domani, venerdì 8 dicembre, con il tradizionale Mercatino parrocchiale in Piazza San Pio X a Casier e la suggestiva Mostra dei presepi artigianali, che resterà aperta fino al 7 gennaio 2024. A scaldare la Festa dell’Immacolata ci penserà anche l’atteso concerto del Coro 7° Grado, che promette di incantare il pubblico presente.

L’atmosfera natalizia continuerà a incantare Casier con il Concerto di Natale dell’Ensemble di arpe Whatsharp, in programma domenica 10 dicembre presso Casa Primula. Le iniziative non finiscono mica qui! I mercatini del 16-17 dicembre trasformeranno l’ampia area del Porticciolo di Casier in un affascinante villaggio natalizio, con ben cinquanta bancarelle! Gli artigiani locali avranno l’opportunità di esporre una vasta gamma di prodotti tipici delle festività e di artigianato creativo, dando vita a un’atmosfera vivace e ricca di opzioni irresistibili per tutti i visitatori.

L’aria del villaggio sarà resa frizzante da due eventi sonori: sabato 16 l’animazione musicale dei Four Roxx Down Xmas con la Music Bay School farà vibrare l’aria con melodie festive; mentre domenica 17 l’animazione folkloristica di Pastoria Del Borgo Furo aggiungerà un tocco di tradizione locale. Il calendario festivo si concluderà con l’emozionante esibizione gospel di Ginga Christmas che risuonerà nella Chiesa di San Vigilio a Dosson di Casier, mercoledì 20 dicembre.



Eventi natalizi in Biblioteca

Durante il mese di dicembre, anche la Biblioteca Comunale di Casier offrirà un ricco programma di eventi, per bambini, ragazzi e famiglie. Tra questi spiccano cinema di pomeriggio, letture sottovoce per genitori e figli, racconti avvincenti, proiezioni cinematografiche per tutta la famiglia, coinvolgenti gruppi di lettura e un laboratorio di tipografia a tema natalizio per i ragazzi.

«Siamo entusiasti di presentare una programmazione diversificata che celebra la tradizione natalizia e coinvolge la comunità locale. Gli eventi in calendario promettono momenti indimenticabili per tutta la famiglia. Quest’anno inoltre riproponiamo il concorso “Luci di Natale a Casier”, che invita i negozianti a decorare le proprie vetrine con allestimenti che richiamano la tradizione natalizia.



Ritorno il concorso “Luci di Natale a Casier”

L’adesione al concorso è aperta fino al 10 dicembre 2023 e tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Casier» afferma l’assessore alla Cultura e alle Attività produttive, Roberta Panzarin.

L’Amministrazione Comunale di Casier mette inoltre a disposizione dei negozianti la possibilità di utilizzare gratuitamente un plateatico di 9 metri quadrati per allestire gli addobbi natalizi.

Per essere aggiornati su tutte le attività, i giorni e gli orari, si rimanda al sito www.comunecasier.it, alla pagina Facebook del Comune o della Biblioteca del Comune di Casier, o al bot di Telegram.