Luca Zaia si riconferma Governatore del Veneto

Gli exit poll danno Luca Zaia, il Governatore uscente di centrodestra, nettamente in testa

Si sono chiuse regolarmente alle ore 15.00 di oggi le urne per le elezioni regionali Veneto 2020, registrando una affluenza del 61% circa del popolo veneto. Il Governatore uscente si conferma per altri cinque anni alla presidenza della Regione Veneto con un record di 75,71% dei voti, contro il 16,63% del principale candidato avversario di centrosinistra, Arturo Lorenzoni (i risultati ufficiali possono essere seguiti in diretta live sul sito del Governo).

Zaia risultava in testa ai sondaggi già alcune settimane fa.

Il Governatore, nella sua diretta Instagram in cui ha ringraziato tutti i suoi sostenitori, ha fatto sapere che l’autonomia del Veneto resta l’obiettivo principale da raggiungere nel prossimo cinquennio. Tra gli altri progetti a cui si dedicherà insieme alla sua squadra ci sono la Superstrada Pedemontana Veneta, la partita delle Olimpiadi, il risanamento delle acque e l’apporto di AI nella sanità.

Non appena il Governatore sarà ufficialmente proclamato Presidente della Regione Veneto, sarà nominata anche la nuova Giunta.

