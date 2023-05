Luca Zaia inaugura la 48ª Mostra Interprovinciale dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP

Protagonisti i sapori primaverili del germoglio di primavera e le sue tradizioni, in una kermesse che ha visto consolidarsi il legame con la Regione Marche

CIMADOLMO – Ogni anno a Cimadolmo (TV) torna l’appuntamento con l’ortaggio simbolo della rassegna gastronomica “Germogli di Primavera” firmata UNPLI Treviso. Un’immancabile occasione per degustare il prelibato turione in una kermesse di respiro interprovinciale che richiama a sé migliaia di visitatori e rappresenta un volano per la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale.

Nella mattina di una domenica 30 aprile condita da un timido sole primaverile e dalla performance sonora della Banda musicale e gruppo Majorettes di Nervesa della Battaglia, in Piazza Martiri della Libertà è stata inaugurata alla presenza di numerose autorità la 48ª Mostra Interprovinciale dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP. Tra queste, il Presidente del Veneto Luca Zaia che ha eseguito il taglio del nastro, condividendo il palco insieme all’Assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner, all’Assessore Provinciale alla Viabilità Claudio Sartor, al Presidente dell’Unpli Regionale Giovanni Follador, al Sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri e al Presidente della Pro Loco di Cimadolmo Graziano Dall’Acqua.

«L’Asparago Bianco vale perché è produzione, vale perché è salute e sicurezza alimentare, vale perché è identità. Le Pro Loco, le associazioni e i produttori fanno promozione identitaria dei territori. Non è un caso che il Veneto abbia 350 prodotti tipici e questo dà una dimensione di cosa sia la tipicità legata all’identità» ha detto il Presidente Zaia che, nel corso del suo intervento, ha espresso apprezzamenti verso il duro lavoro dei produttori dell’Asparago Bianco, i volontari della Pro Loco e l’impegno dell’Amministrazione Comunale, ringraziando due volte il primo cittadino Giovanni Ministeri: per aver saputo prendere in mano il Comune, amministrandolo e facendolo crescere fino a diventare punto di riferimento per il turismo enogastronomico, e per aver creduto nella nascita dell’associazione Strada dell’Asparago, che dal 2006 raggruppa Produttori Ortofrutticoli, Pro Loco, Ristoratori e Comuni del territorio.

«Cuore e sacrificio» è il binomio con cui ha concluso il suo intervento il Sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri, rivolgendo un ringraziamento pubblico a tutte le persone che hanno avuto un’idea, cambiato un sistema e creato ricchezza grazie a un modo nuovo di pensare, a partire dalle autorità presenti sul palco insieme a lui.

Veneto e Marche: un gemellaggio di sapori e cultura

Oltre al prelibato protagonista indiscusso, l’ultima domenica di aprile ha visto l’esposizione di diversi vini e prodotti caseari non solo di provenienza veneta ma anche marchigiana, come il Verdicchio Classico Superiore dei Castelli di Jesi DOC e la Casciotta d’Urbino, per un viaggio nel gusto interregionale alla scoperta di Eccellenze tutte da degustare. Un sodalizio che aveva avuto un primo assaggio lo scorso anno e riconfermato proprio in questa occasione: a fare da anello di congiunzione tra queste due terre meravigliose, la Vice Presidente del Club delle Balette, Carla Saveri, che per il secondo anno di fila ha partecipato alla Mostra dell’Asparago Bianco in rappresentanza del suo territorio, le Marche, questa volta omaggiando il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e l’Amministrazione Comunale di Cimadolmo del libro Pallacorda e non solo. Il meraviglioso caso di Jesi (Affinità Elettive Edizioni), che ripercorre la storia della nascita della pallacorda, antesignana dell’odierno tennis, di cui le “balette” rappresentano la prova tangibile di una straordinaria tradizione jesina legata allo sport.

«Le tradizioni del passato sono una grandissima fonte di arricchimento per il presente – ha detto Carla Saveri ricordando quando, un anno fa, «un evento sportivo sulla storia del tennis ospitato a Cortina d’Ampezzo è diventato il trait d’union tra culture enogastronomiche diverse. La vera sorpresa è che quell’incontro incentrato sullo sport ha consentito di sviluppare una straordinaria sinergia tra due Regioni lontane che oggi nuovamente si incontrano per parlare di enogastronomia».



Sulle tracce dell’Asparago Bianco

In risposta all’ospitalità ricevuta lo scorso ottobre a Cingoli (MC) in occasione della XXV edizione di “Tesori del Bosco”, gli studenti del quarto anno dell’Istituto alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli (MC) hanno soggiornato qualche giorno in terra veneta per conoscere più da vicino il germoglio di primavera tipico di Cimadolmo e vivere un’esperienza enogastronomica a 360 gradi, dalla raccolta in campo alle ricette che meglio esaltano il suo delicato sapore, in un tour organizzato dalla Pro Loco di Cimadolmo e dalla gastronomia “La Becheria”.

Nel segno di un legame consolidato, i giovani sono stati omaggiati della Bandiera del Veneto, consegnata loro dall’Assessore regionale Federico Caner.