Lotto e Simbolotto: tutto quello che devi sapere

Il Gioco del Lotto ha una genesi molto antica e, almeno nella formula che conosciamo in Italia, deriva direttamente da una pratica che si teneva a Genova nel XVI secolo nota come “gioco del seminario“. Quest’ultimo, perfezionato con l’andare del tempo, fu in seguito esteso a tutta la nostra Penisola. Oggi è uno dei giochi più apprezzati e conosciuti e la longevità che lo caratterizza conferma la sua importanza nel panorama dei giochi in Italia nonostante il gran numero di alternative.

Nella versione moderna che tutti conosciamo, il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote più quella Nazionale. Le ruote rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La ruota Nazionale non è associata ad alcuna città. Una volta pescato, il numero estratto non viene rimesso nell’urna. Per giocare al Lotto si deve scegliere se puntare su tutte le ruote eccetto quella Nazionale, vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una o alcune di esse. Su ciascuna ruota si possono giocare al massimo dieci numeri. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare, il cosiddetto “estratto”, di due o tre numeri, rispettivamente detti ambo e terno, quattro o cinque numeri, detti quaterna e cinquina. Le combinazioni devono essere estratte sulla stessa ruota.

Il montepremi del Gioco del Lotto non è fisso, ma viene calcolato su quanti giocatori hanno puntato. Di conseguenza, per capire quanto è possibile vincere si può fare riferimento alle tabelle pubblicate sui portali specializzati, in cui viene riportato, per una giocata su una singola ruota, quanto si può vincere per ognuna delle possibili combinazioni, puntando un euro.

Il Lotto online è la versione telematica del classico Gioco del Lotto, cui è possibile accedere tramite i siti autorizzati da AAMS. Una volta registrati e aperto un conto online personale, è possibile giocare tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 00:00 alle 23:59. Il martedì, il giovedì e il sabato vi è una pausa tra le 19:30 e le 21:30.

Con Simbolotto, un nuovo gioco opzionale gratuito associato al gioco del Lotto, i giocatori hanno un’ulteriore possibilità di vincita, a costo zero. A ogni singola giocata del Lotto effettuata sulla specifica ruota abbinata all’estrazione in questione, fatta eccezione per la ruota “tutte” che è esclusa dal gioco, viene assegnata una combinazione casuale di 5 simboli (fra 45 disponibili) con la quale si può concorrere alla vincita dei premi. L’Estrazione della combinazione dei cinque simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Le vincite al Simbolotto sono determinate dalla corrispondenza di due o più dei cinque simboli presenti sullo scontrino con i cinque simboli estratti. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Il Lotto, pur avendo radici antiche, con regole alla portata di tutti, semplicità di gioco e estrema accessibilità grazie alla moderna versione online, rimane uno dei giochi più apprezzati e le sue evoluzioni, le tecniche e le meccaniche avanzate sempre più improntate al divertimento del giocatore lo rendono un passatempo davvero immortale.

Photo Credits: dylan-nolte via Unsplash

