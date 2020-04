Lottizzazione per la costruzione di villette e palazzine adiacenti al Bosco di Carpenedo, interrogazione di Sara Visman e Renzo Scarpa sulla possibile violazione dei vincoli delle fascie di rispetto

La capogruppo del M5S Sara Visman e il consigliere Renzo Scarpa del Gruppo Misto, hanno presentato un’interrogazione all’Assessore all’urbanistica Massimiliano De Martin, in merito a presunte violazioni da parte degli uffici durante l’iter di autorizzazione rilasciata alla società Dream House srl di Martellago per la costruzione di un insediamento residenziale di circa 8 ettari a Carpenedo, nel terreno adiacente al parco di Villa Mattere al bosco di Carpenedo.

I consiglieri chiedono spiegazioni su come sia stato possibile autorizzare la costruzione di 29 villette singole e 3 condomini da 5 appartamenti, ciascuno su un’area dichiarata nel 1985 con Decreto Ministeriale di “notevole interesse pubblico” per quanto riguarda il Bosco di Carpenedo e “l’ecosistema dei prati umidi”.

«Parecchie Associazioni di cittadini hanno già presentato un esposto in procura e noi abbiamo il dovere di approfondire politicamente la questione visto che prima di rilasciare un Permesso a Costruire, è obbligo degli Uffici verificare che il progetto non incorra in alcun divieto di legge – dichiara la consigliera Visman – chiediamo vengano illustrati i passaggi che hanno portato al rilascio dei permessi nonostante i vincoli posti su quest’area».

Nel contempo, considerata l’eco avuta dagli abbattimenti che non consente a nessuno di “non sapere”, e rischia di coinvolgere nelle responsabilità anche il Consiglio Comunale che per ben due volte ha negato l’autorizzazione al progetto, hanno formulato una proposta di Ordine del Giorno che, alla prima occasione utile, sottoporranno al voto del Consiglio per un ritiro del permesso a costruire in autotutela.

