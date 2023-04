L’ottimismo del Presidente Zaia, protagonista al Teatro Astori

“I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta” è il titolo dell’ultimo libro di Luca Zaia, edito da Marsiglio Editori.

Mogliano – Domani, giovedì 27 Aprile alle 18.00 al Teatro Astori di Mogliano Veneto (Via Marconi, 22) il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in dialogo con il giornalista Luigi Bacialli, presenterà il suo ultimo libro “I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta”.

Nel nuovo libro, sono raccontati i suoi ricordi di bambino e di ragazzo nella campagna veneta; poi le tappe salienti dell’Italia che noi siamo stati, con lo sguardo rivolto all’Italia che vogliamo diventare. Zaia affronta altri temi spinosi e di estrema attualità, tra questi, l’emergenza sanitaria, il fenomeno migratorio, i diritti universali, la parità di genere e la conversione ecologica, fino al progetto dell’autonomia della Regione del Veneto.

“Fa piacere accogliere in Città il Presidente Zaia per una nuova tappa di presentazione del suo libro. Avremo modo di confrontarci con il pensiero critico di un grande amministratore da sempre vicino ai cittadini, che invita a ragionare sul tempo presente e sulle opportunità che i mutamenti ci mettono di fronte, se le sappiamo cogliere» dichiara il Sindaco Davide Bortolato.

L’evento di domani sera è promosso dall’Associazione culturale Mojan, con il patrocinio della Città di Mogliano Veneto. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.