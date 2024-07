Lotta e Judo pronte per Parigi

Presentate al centro di preparazione Olimpica le squadre FIJLKAM di Judo e lotta pronte per le Olimpiadi di Parigi 2024

ROMA – Presentata questa mattina alla stampa la squadra olimpica FIJLKAM di judo e lotta nell’Aula Magna del Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma. La squadra, in attesa di partire per Parigi, è composta da 15 atleti, di cui ben 13 nel judo a cui si aggiungono altri due pass, grazie ad una doppia qualificazione nelle categorie 66 kg maschile e 78 kg femminile.

Sul palco d’onore, insieme al Presidente FIJLKAM Domenico Falcone, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati e i Presidenti di settore Giuseppe Matera (Judo) e Giovanni Morsiani (Lotta).

I commenti dei presenti

Molto partecipato l’intervento del Presidente Malagò che ha sottolineato come “La FIJLKAM ha svolto un lavoro eccezionale come testimonia l’alto numero di qualificati. Voglio mettere pressione a tutti ricordando che mi aspetto che l’Italia Team superi le 40 medaglie conquistate a Tokyo e rimanga la prima nazione in Europa in classifica. Grazie FIJLKAM, la prima parte è fatta, ora andiamo a conquistare Parigi!”

“Siamo tutti al massimo dell’entusiasmo – ha dichiarato il Segretario Generale del CONI Mornati – ci muoveremo come la grande squadra dell’Italia team è, per ottenere il massimo delle nostre possibilità.”

Di grande ispirazione l’intervento del Presidente Falcone: “Nel nostro cammino ci devono fare da guida le parole di Jigoro Kano ‘tutti insieme per progredire’ e ‘uso migliore dell’energia’. Siamo una grande squadra ed il lavoro fin qui fatto è solo il punto di partenza per realizzare il nostro sogno olimpico. Tutti hanno concorso al cammino, per questo ringrazio anche chi ha lavorato dietro le quinte: gli staff tecnici, lo staff sanitario, i Gruppi Sportivi Militari, la dirigenza così come ringrazio la stampa oggi presente e gli sponsor che ci supportano.”

Incoraggianti le parole del Presidente di settore Judo Giuseppe Matera: “Sono scaramantico e vi dico che 13 è un numero bellissimo, sicuramente di buon auspicio.” Dal canto suo il Presidente del settore lotta Giovanni Morsiani ha detto “Abbiamo affrontato una qualificazione a dir poco complicata e alla fine oltre ad Aurora Russo siamo riusciti a qualificare anche Frank, direi che giustizia è stata fatta. Ora ci aspetta una gara nella quale sapremo giocare bene le nostre carte.”

Il pubblico ha tributato grande riconoscimenti alla squadra in partenza per l’avventura olimpica: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Savita Russo – 63 kg, Kim Polling – 70 kg, Alice Bellandi -78 kg, Asya Tavano – +78 kg, Andrea Carlino – 60 kg, Matteo Piras – 66 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Antonio Esposito – 81 kg, Christian Parlati – 90 kg, Gennaro Pirelli – 100 kg per il judo cui si aggiungono i qualificati che non potranno partire per Parigi Elios Manzi – 66 kg e Giorgia Stangherlin -78 kg.

Per la lotta Frank Chamizo – 74 kg e Aurora Russo – 57 kg.

A concludere le polemiche che hanno accompagnato il suo percorso verso Parigi lo stesso Frank Chamizo che ha dichiarato: “Sono strafelice di essere qua, ringrazio tutti del supporto che ho ricevuto anche nei momenti più bui. Ringrazio in particolar modo il Presidente Malagò che non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno.”

Molto coinvolgenti le parole della campionessa mondiale Odette Giuffrida, anche lei alla terza partecipazione olimpica dopo le medaglie di Rio e Tokyo: “Oggi sono qui con una consapevolezza diversa da quella della ragazzina che ero a Rio. Sono sicura di poter dare ancora tanto e di poter realizzare il sogno dell’oro a cinque cerchi!”

A conclusione dell’evento parole di incitamento e grande energia per tutte e tutti da parte di Maria Centracchio, medaglia di bronzo a Tokyo: “Non ho nulla da insegnare a voi che siete qui per raggiungere l’obiettivo olimpico. Voglio augurarvi di riuscire a portare ciascuno la propria storia personale sul tappeto perché questo vi servirà per raggiungere i vostri obiettivi.”