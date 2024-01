In un incontro con gli allevatori, si ribadisce l’attenzione alla lotta contro la Peste Suina Africana e il netto rifiuto della carne sintetica.

ROMA. Ieri si è svolto a Roma un significativo incontro tra Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato per Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, e una delegazione di allevatori di suini e produttori suinicoli italiani.

L’incontro ha affrontato diversi temi cruciali, spaziando dalla fiscalità di sostegno alle piccole e medie imprese al ruolo degli allevatori nella custodia del territorio, affrontando anche questioni più “burocratiche” come il fondo mutualistico e la direttiva nitrati.

Tuttavia, due temi hanno attirato particolarmente l’attenzione del presidente De Carlo: “Il primo è quello della Peste Suina Africana: fin dal nostro insediamento abbiamo cercato le soluzioni per affrontare un problema che colpisce la nostra nazione da quasi una decina d’anni. L’intero esecutivo, dal Ministro dell’agricoltura a quello della Salute per arrivare fino alla Difesa, sono all’opera su questo: limitare la diffusione dei cinghiali, che negli anni passati hanno visto crescere in maniera esponenziale la loro presenza sui territori tanto da far contare in Italia sette esemplari per km quadrato contro uno del resto d’Europa, è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute degli animali d’allevamento e delle produzioni suinicole”.

La seconda questione nasce invece dal confronto sull’educazione alimentare nelle scuole, altro tema dibattuto nel corso dell’incontro: “È sempre più necessario cominciare fin dalle giovani generazioni un percorso che porti ad un consumo consapevole e di prodotti di qualità. Per questo, ho ribadito ancora una volta il “no” convinto mio, del Governo e della nazione alla carne sintetica: stiamo assistendo in questi giorni alla proteste in tutta Europa degli allevatori contro questo fenomeno, e noi possiamo ribadire con forza che l’Italia è stata la prima nazione a vietare la produzione, l’importazione e il commercio della carne chimica”.

All’incontro hanno partecipato importanti rappresentanti del settore, tra cui Elio Martinelli (Presidente ASSOSUINI), Alessandro Calliman (responsabile tecnico di Associazione Veneta Allevatori), Simone Bergamini (responsabile tecnico di Assocom), insieme agli allevatori Andrea Cristini e Marco Duregon.