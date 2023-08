Lotta alle zanzare: è cosa nostra!

MOGLIANO VENETO – Diffidare dalle ditte che suonano al campanello e propongono interventi adulticidi di lotta alle zanzare, millantando di essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale. È quanto si raccomanda ai cittadini moglianesi, in quanto nessuna ditta è stata autorizzata ad operare in ambito privato; tanto più che la comunicazione di tali servizi passa sempre per il sito istituzionale e, finora, l’unico avviso ufficiale veicolato riguarda la lotta alla zanzare attraverso la distribuzione gratuita di blister antilarvali.

Resta inteso che non debbano sentirsi chiamate in causa quelle ditte private che, chiamate dai cittadini, operano la disinfestazione in giardini o cortili privati.