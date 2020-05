Lotta alla cimice asiatica, l’aiuto agli agricoltori

Viene definito alieno, e non perché provenga da un altro pianeta, ma semplicemente perché arriva dai lontani paesi asiatici. L’Halymorpha halys, meglio conosciuta come cimice asiatica o cimice cinese, proviene dalla Cina, dal Giappone e da Taiwan. Questo insetto infestante appartiene all’ordine Rhycota e al sottordine Heteroptera, della famiglia delle Pentatomidae.

Negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi in Italia, soprattutto nelle campagne del Nord, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, ma arrivando perfino a raggiungere la Toscana. Le motivazioni di tale invasione sono certamente da ricercare nelle loro abitudini, sia alimentari che riproduttive. La cimice asiatica, infatti, è particolarmente golosa di frutta e ortaggi, che consuma in grandi quantità durante la primavera.

In questa stagione, invece, cerca riparo. Le nostre case forniscono un rifugio sicuro grazie alle temperature gradevoli. Ma mettiamo subito le mani avanti: la cimice asiatica non è pericolosa per l’uomo, non morde e non punge, ma può fare ingenti danni alle coltivazioni e agli alberi da frutto.

COME RICONOSCERLE

Riconoscere questo tipo di insetto in realtà è più facile di quanto si possa pensare. Non differiscono molto dalle normali cimici che siamo abituati a vedere, eccezion fatta per il colore. La cimice asiatica è infatti marmorizzata, con colorazione grigio-marrone. Ha una grandezza di circa 1,2 e 1,7 cm, ali anteriori molto dure, parte apicale striata, ali posteriori membranose.

Prima di assumere questo aspetto, però, la cimice asiatica ha una forma leggermente più tondeggiante e una colorazione molto diversa. Sul dorso, infatti, presenta striature nere su campo rosso e giallo. L’insetto adulto ha una forma più allungata. Generalmente le uova vengono deposte verso giugno-luglio (ma non solo) sulla parte inferiore delle foglie dove sia uova che piccoli trovano maggior riparo. Dopo un paio di mesi circa gli individui possono essere considerati adulti e hanno già cambiato la loro colorazione.

La cimice asiatica vive molto più a lungo rispetto alla cimice verde, come abbiamo visto prima, l’individuo adulto può arrivare a vivere anche un anno e mezzo.