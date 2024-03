L’Oscar il giorno dopo

“Love hangover“. Era un celeberrimo brano di Diana Ross quando la disco music celebrava notti e lazzi allo Studio 54 e l’hangover era una sbornia d’amore.

Robert Downey, Jr. poses backstage with the Oscar® for Actor in a Supporting Role during the live ABC telecast of the 96th Oscars® at Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024.

Oggi a Hollywood invece tocca fare i conti con il dopo Oscar, quando il glamour lascia il red carpet, i re e le regine con i gioielli, le pietre preziose coloratissime, gli outfit riusciti e quelli fuorirotta. Gli sfarzi, i party e tutto quello che fa glam, nelle location dove conta esserci, per poi far veicolare immagini e storie. Decollare nella rete.

E dopo tutti i ciak che sono diventati splendide storie, nomination e Oscar, rimangono i testi, le storie e gli attori che ci hanno fatto sognare. Frame da incastonare nei nostri sogni.

Dal pluripremiato Oppenheimer, alla splendida Emma Stone regina di Povere Creature, passando per The Holdovers, pellicola maestosa e propedeutica al grande cinema, includendo la Zona d’Interesse, paurosa nel suo incedere nell’olocausto raccontato in maniera desueta o l’educazione al racconto di Perfect Days, giappone allo stato puro.

La traversata di Io Capitano di Matteo Garrone e i suoi ragazzi, ingiustamente snobbati dalla critica è una pellicola che è stata, è, e resterà un opera fondamentale di denuncia e di narrazione di verità, proiettata quotidianamente sullo schermo del mondo e a forte rischio assuefazione.

E l’enigma di Anatomia di una caduta diventa ora viatico per un cauto mistero. Tinto di quel giallo dalle nuances attuali.

Come la grande interpretazione di Bradley Cooper che in Maestro interpreta un direttore d’orchestra al di là della mera biografia, oltre la narrativa spiccia.

Prima fila di Mauro Lama

Photo credit by Oscars.org