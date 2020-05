L’organo di informazione ANSA è in sciopero

L’Assemblea dei redattori ANSA ha dichiarato uno sciopero di due giorni per protestare contro il piano di ridimensionamento messo in atto dalla dirigenza con forti tagli dei compensi ai collaboratori sul territorio e cassa integrazione per i giornalisti.

L’ANSA svolge la sua importante attività di informazione da 75 anni e nel tempo ha subito tagli di personale e di stipendi.

L’ ANSA ricorda l’importanza del ruolo insostituibile svolto dai giornalisti in qualsiasi momento ed in particolare durante l’emergenza sanitaria Covid 19 ed indispensabile nella lotta alle fake news.

L’Assemblea dei Redattori invita la redazione a riunirsi per definire possibili iniziative a sostegno dell’attività sindacale ed affida la Cdr un pacchetto di ulteriori dieci giorni di sciopero e lo sollecita ad avviare una azione che porti all’esterno la vertenza ANSA

Commenta la news

commenti