L’Orfeo, Il ritorno di Ulisse in patria, L’incoronazione di Poppea sul canale YouTube del Teatro La Fenice

Una perla dal repertorio feniceo è in procinto di essere caricata e messa a disposizione di tutti gli utenti della rete, gratuitamente, sul già ricchissimo canale YouTube del Teatro veneziano: si tratta della ‘trilogia’ monteverdiana – L’Orfeo, Il ritorno di Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea – andata in scena nel giugno 2017 al Teatro La Fenice in occasione delle celebrazioni per il 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi. Uno alla volta, nelle giornate di lunedì 20 aprile, lunedì 27 aprile e lunedì 4 maggio, le uniche tre opere del ‘divino Claudio’ giunte ai nostri giorniin forma pressoché completa saranno fruibili, in versione integrale, in quella memorabile edizione nata dalla sinergia tra la Fondazione veneziana con sir John Eliot Gardiner, Monteverdi Choir & Orchestras ed English Baroque Soloists. Nei giorni del debutto di questa prestigiosissima produzione, sir John Eliot Gardinerdichiarò: «L’allestimento delle tre opere si concentrerà totalmente sull’aspetto drammatico suscitato dalla fusione della musica con il testo. Da questo punto di vista, l’orchestra partecipa al dramma in atto allo stesso modo dei cantanti-attori, disposti al centro della scena, circondati dagli strumenti di un’orchestra che per l’occasione abbandona la buca, all’interno della quale è abituata a suonare altri tipi di repertorio. Possiamo dire che il pubblico partecipa all’azione attraverso l’ascolto, ma senza dover necessariamente chiudere gli occhi, data la particolare disposizione dei cantanti e dell’orchestra. Non sappiamo con certezza come Monteverdi organizzasse la rappresentazione dei suoi lavori. Abbiamo piuttosto delle notizie relative alla prima esecuzione dell’Orfeo, avvenuta nel 1607 a Mantova, in uno spazio molto contenuto, non di certo in un teatro. Tutt’altro destino hanno avuto le opere successive, Il ritorno d’Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea, tenute entrambe a battesimo all’interno di un teatro di Venezia. Va però considerato che queste ultime due si distaccano dalla prima di quasi trentacinque anni. L’operazione che intendo affrontare con la mia orchestra al Teatro La Fenice è dunque qualcosa di molto vicino al pensiero di Monteverdi». L’upload della trilogia monteverdiana sul canale YouTube del Teatro La Fenice – con i suoi oltre cinquantacinque mila iscritti, il più seguito tra i canali di teatri italiani e tra i primi di quelli europei – va ad aggiungersi alla lunga lista di titoli messi a disposizione della Fondazione lagunare: tra i più recenti, il video integrale dello splendido allestimento della Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart firmato da Damiano Michieletto con la direzione musicale di Antonello Manacorda, oppure Dorilla in Tempe e Orlando furioso di Antonio Vivaldi, Don Carlo di Giuseppe Verdi, Semiramide e L’occasione fa il ladro di Gioachino Rossini. Sul canale Youtube del Teatro, sono inoltre disponibili molte altre produzioni musicali, estratti degli ultimi Concerti di Capodannoe delle produzioni liriche del repertorio veneziano.

