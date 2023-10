L’Ordine di Malta festeggiato a Venezia

Si è tenuta questa mattina in Piazza San Marco la 4^ edizione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, celebrata contemporaneamente in 34 piazze d’Italia.

Venezia – Il Sovrano Ordine di Malta è una delle Istituzioni caritative più antiche del mondo. In Italia, le attività sono gestite da tre Gran Priorati e dall’Associazione Nazionale e vengono svolte attraverso le Delegazioni, il Corpo Militare e il CISOM. La giornata nazionale è un’occasione per far conoscere le attività che portano avanti quotidianamente le diverse componenti dell’Ordine sul territorio nazionale, da quelle socio assistenziali, a quelle prettamente sanitarie, al soccorso in occasione di calamità naturali senza dimenticare quella spirituale, in linea con la tradizione melitense.

A prendere parte all’evento, in rappresentanza del Comune di Venezia, l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini che ha così commentato: “Una bella occasione per ringraziare i volontari dell’Ordine di Malta impegnati su diversi fronti, specialmente quello sociale e sanitario. Oggi hanno l’opportunità d’incontrare i cittadini e i visitatori in piazza, ovviamente, l’Amministrazione comunale non poteva mancare a questo appuntamento per ringraziarli di persona per l’ottimo servizio svolto in questi anni, in particolar modo, durante la pandemia da Covid-19 e per tutte le attività sanitarie, sociali e di supporto”.

Erano presenti inoltre, in piazza S. Marco, anche alcune autorità civili e militari del territorio.

Celebrazioni si sono svolte anche a: Ascoli Piceno (Piazza Arringo), Assisi (Piazza del Comune), Bergamo (Via XX Settembre), Brescia (Corso Zanardelli), Catania (Via Etnea), Civitavecchia (Corso Centocelle), Crotone (Piazza della Resistenza), Faenza (Piazza della Libertà e Piazza del Popolo), Firenze (Piazza Gino Bartali), Frosinone (Villa Comunale – Via Cicerone), Genova (Piazza De Ferrari), L’Aquila (Corso Vittorio Emanuele), Latina (Piazza del Popolo), Livorno (Piazza del Duomo), Loreto (Piazza del Santuario), Lucca (Via Fillungo), Messina (Piazza del Duomo), Milano (Piazza 25 Aprile), Modena (Piazza Mazzini), Napoli (Piazza San Pasquale), Padova (Basilica del Santo), Pavia (Via XX Settembre), Pisa (Piazza XX Settembre), Rieti (Piazza Cavour); Roma (Piazza San Lorenzo in Lucina e Centro Commerciale Euroma2), Sassari (Piazza d’Italia), Siena (Loggia della Mercanzia), Torino (Piazza Vittorio), Treviso (Piazza del Duomo), Varese (Piazza Monte Grappa), Verona (Piazza San Zeno), Viterbo (Piazza del Santuario).