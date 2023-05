Londra incorona Re Carlo III d’Inghilterra

70 anni dopo l’incoronazione di Elisabetta II, oggi alle 12.00 – ora italiana – le porte dell’Abbazia di Westminster si aprono per incoronare Carlo III, il più anziano erede al trono britannico, che avrà al suo fianco la moglie Camilla. Un rito quasi millenario per l’investitura formale dei poteri regali e di capo della Chiesa d’Inghilterra. Una cerimonia unicamente simbolica e religiosa: Carlo III è infatti re dal giorno della morte della madre, Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022.

LONDRA – 1953 – 2023. 70 anni dopo la cerimonia che ha incoronato Elisabetta II, Londra si prepara per la cerimonia dell’incoronazione di Carlo d’Inghilterra. Oggi la corona di Sant’Edoardo sarà posata sulla sua testa davanti agli occhi di milioni di persone, che seguiranno l’evento in mondovisione.

Una grande folla di Inglesi e turisti da tutto il mondo si è già radunata nel centro della capitale britannica.

Oltre 5mila le guardie reali inglesi, arrivate in treno alla stazione di Waterloo per marciare verso Westminster Bridge. È il più grande spostamento di personale militare sulle ferrovie britanniche dai funerali di Winston Churchill nel 1965.

L’obiettivo della cerimonia, spiega in una nota Buckingham Palace, è far riflettere sul ruolo del sovrano oggi e guardare al futuro, in un grande evento che celebri l’idea stessa di monarchia secondo Carlo III: più snella, moderna e soprattutto sostenibile.

Carlo d’Inghilterra, infatti, da sempre è un grande amico dell’ambiente. Risale agli anni ’70 il suo primo discorso pubblico in veste di Presidente del Comitato per l’Ambiente del Galles contro i pericoli dell’inquinamento e dello smog e gli effetti cancerogeni degli sversamenti in mare. Una visione lungimirante che all’epoca venne presa come “curiosa”.

Non a caso Toni Juniper, presidente di Natural England, l’ente inglese per la conservazione dell’ambiente, recentemente lo ha definito “forse il più significativo ambientalista della storia” in un’intervista alla Bbc.

Carlo d’Inghilterra ha investito risorse e impegno nell’agricoltura e nella moda sostenibile, arrivando a possedere un grande parco eolico.