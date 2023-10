“L’omicidio di Vittorio Occorsio”: il nuovo libro di Felice Casson

Intervista al giudice Felice Casson, in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro “L’omicidio di Vittorio Occorsio”.

Nel suo ultimo libro appena pubblicato, il giudice Felice Casson getta nuova luce sull’omicidio di Vittorio Occorsio, uno dei casi più complessi e controversi degli ultimi decenni. Il giudice Casson, noto per la sua dedizione alla ricerca della verità e per aver svelato il coinvolgimento dei servizi segreti italiani e stranieri nella strategia della tensione e nell’organizzazione GLADIO, si è impegnato a fondo per scoprire la verità dietro la morte di Occorsio.

Vittorio Occorsio, pubblico ministero nella procura della Repubblica della capitale chiamata il “porto delle nebbie”, fu ucciso nel 1976 in piena Roma da un commando agli ordini del killer “nero” Pierluigi Concutelli. Con un mitra speciale arrivato dai servizi segreti spagnoli. Il suo omicidio per anni ha suscitato molti interrogativi, generando sospetti e teorie del complotto. Nel suo nuovo libro, il giudice Casson rivela dettagli inediti e prove che potrebbero finalmente far luce su questo oscuro capitolo della storia italiana.

Felice Casson ha raccolto testimonianze e documenti segreti, mettendo in discussione la narrativa ufficiale dell’omicidio. Nel libro, fornisce un’analisi dettagliata delle indagini precedenti, dei principali sospetti e delle influenze politiche dell’epoca. Il suo lavoro si basa su fatti e considerazioni che gettano nuova luce sulla complessa rete di eventi che portò all’omicidio di Occorsio, collocata storicamente tra la strage di piazza Fontana del 1969 e quella di Bologna del 1980, nell’ambito di una divisione del mondo in due blocchi.

Questo libro rappresenta un contributo significativo alla ricerca della verità e alla comprensione di un momento cruciale nella storia italiana. Il giudice sfida il segreto che ha circondato questo caso per decenni e cerca di onorare la memoria di Vittorio Occorsio, un magistrato indipendente e isolato nel suo stesso ufficio, massacrato dalla convergenza di malavita organizzata, neofascisti, servizi segreti e loggia massonica P2, che ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia e per la verità.