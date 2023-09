L’Italvolley vince anche la seconda

Seconda vittoria consecutiva per l’Italvolley che batte l’Estonia per 3-0, azzurri in testa nel girone a punteggio pieno con la Serbia contro cui giocherà stasera.

PERUGIA – Seconda partita e seconda vittoria per l’Italvolley in questo Campionato Europeo. Guidati dall’esordiente Rinaldi, gli azzurri battono per 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) un Estonia mai doma che, nel secondo set, riesce a metterli in difficoltà.

Romanò 18 punti e Lavia con 13 guidano gli azzurri alla vetta della pool A con la Serbia contro cui giocheranno stasera, sempre a Perugia, alle 21.15 (Diretta RAI 2, SKY Sport Summer, NOW TV).

Le dichiarazioni post partita

Così il CT Ferdinando De Giorgi: “Credo sia difficile giocare un Europeo dove tutto vada liscio. Il fatto di aver incontrato qualche difficoltà, per merito dell’avversario e di qualche errore nostro in più è una cosa importante. Loro hanno spinto al servizio e siamo andati li in difficoltà. Il secondo set è stato importante, pur stando sotto, soffrendo, alla fine siamo riusciti a trovare la strada grazie anche a Rinaldi che ha dato un ottimo contributo per la conquista del set. Domani sarà una partita molto intensa, difficile. La Serbia ha cambiato qualcosa ma hanno già avuto modo di testare le nuove situazioni in VNL, resta una squadra pericolosa“.

Gianluca Galassi: “Un’altra bella vittoria, più difficile dell’esordio di Bologna, ma va bene così; importante è continuare a vincere. Sappiamo che non sarà facile e che ognuno farà di tutto per farci lo sgambetto, ma è normale che sia così. Noi non dobbiamo fare altro che giocare la nostra pallavolo e continuare a divertirci. Sono soddisfatto di come sono andate le cose questa sera, accolti come sempre da un pubblico molto caloroso. Loro hanno giocato una buona pallavolo, ma noi siamo stati bravi a lottare e conquistare le fasi di punto a punto. Domani con la Serbia ci attende una grandissima partita. Ora dobbiamo solo riposare un po’ e concentrarci nuovamente in vista della gara di domani”.

Fabio Balaso: “Stasera è andata bene, abbiamo avuto qualche momento di calo, soprattutto nel secondo set. L’Estonia è stata brava in battuta e in muro difesa. Ma abbiamo reagito bene, nonostante forse un nostro calo in ricezione in alcuni momenti. Sono uno dei veterani di questa squadra, il gruppo è cambiato, si sono aggiunti altri giovani esordienti e di questo ne siamo felici. Cerco di dare il massimo, cercando di aiutare e compattare la squadra. Siamo un gruppo che ha voglia di fare bene”.

Tommaso Rinaldi: “Oggi siamo stati davvero molto bravi, sono felice per questo esordio all’europeo e contento di aver aiutato la squadra a vincere questa sera. Questa sera sono subentrato a Michieletto, lui è sempre felice quando gioco bene io e viceversa. Noi due abbiamo un bellissimo rapporto. Sto vivendo questo mio primo anno nella nazionale seniores molto bene, è una stagione molto lunga e quindi c’è possibilità per tutti di giocare. Con la Serbia sicuramente sarà una partita diversa, loro hanno in organico grandi campioni. Come sempre ci prepareremo per affrontare al meglio ogni avversario”.

Tabellino

Italia – Estonia 3-0 (25-17, 25-22, 25-19)

Italia: Russo 8, Romanò 18, Lavia 13, Galassi 7, Giannelli 4, Michieletto 3, Balaso (L). , Rinaldi 8, Scanferla. N.e. Sbertoli, Bottolo, Bovolenta, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi

Estonia: Tammearu 3, Tammemaa 4, Venno 15, Juhkami 7, Aganits 4, Vanker, Maar (L.). Allik 1, Teppan 2, Keek, Aru. N.e. Treial, Taht, Vahter. All. Rikberg

Arbitri: Sarikaya (TUR), Robles Garcia (ESP)

Durata set: 27’, 33’, 29’

Italia 8 a, 10 bs, 12 mv, 17 et

Estonia: 5 a, 7 bs, 4 mv, 14 et

Photo Credits: De Sanctis-Galbiati-Benda/FIPAV