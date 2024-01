In un post il Presidente Luca Zaia ha voluto ricordare la discesa in campo di Silvia Berlusconi. Dall’8 maggio 2008 al 16 aprile 2010 il Presidente Zaia ha ricoperto l’incarico di Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali nel quarto governo Berlusconi.

“È il 26 gennaio 1994, 30 anni fa, quando l’allora editore ed imprenditore Silvio Berlusconi in un discorso di 9 minuti annuncia la propria discesa in politica, dopo la travagliata stagione di Tangentopoli. E’ il primo passo della costruzione di un’alleanza di centrodestra, che avrebbe portato nel maggio 1994 al primo governo Berlusconi con Lega, An e centristi, quel Polo delle Libertà che vinse le elezioni contro la “gioiosa macchina da guerra” guidata dal Pds di Achille Occhetto”.

“L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e, insieme con i molti italiani che mi hanno dato la

loro fiducia in tutti questi anni, so anche quel che voglio. E ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo, in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese una alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti” disse Berlusconi nel suo discorso nel 1994.

E nel 2012: “Per amore dell’Italia si possono fare pazzie e cose sagge. Diciotto anni fa sono entrato in campo, una follia non priva di saggezza: ora preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d’amore che mi spinsero a muovermi allora. Non ripresenterò la mia candidatura a Premier ma rimango a fianco dei più giovani che debbono giocare e fare gol. Ho ancora buoni muscoli e un po’ di testa, ma quel che mi spetta è dare consigli, offrire memoria, raccontare e giudicare senza intrusività”.