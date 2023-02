L’Istituto di Agraria Sartor socio onorario di Coldiretti Treviso

Siglata una storica convenzione che lega le due realtà per il futuro dei nostri giovani agricoltori.

TREVISO – L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Domenico Sartor” è socio onorario di Coldiretti Treviso. Questo dopo la firma, avvenuta in questi giorni, di una storica convenzione tra lo stesso istituto castellano e l’organizzazione del mondo agricolo più rappresentativa. Coldiretti e l’Istituto Sartor con questo atto formale si sono unite per operare entrambi per lo sviluppo, il sostegno, il miglioramento del settore primario mediante l’attività di formazione, informazione, aggiornamento degli operatori agricoli e dei giovani potenziali operatori mediante lo studio, la sperimentazione, la

divulgazione di tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti con una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sanità e genuinità dei prodotti.

“Un accordo che sancisce di fatto una collaborazione che già si sta svolgendo con grande fiducia e armonia – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – Siamo tutti interessati ad ottenere sinergie in ordine alle conoscenze, alle competenze dei propri funzionari, docenti, tecnici, operatori, nonché attivare sinergie in ordine ai locali, spazi delle proprie sedi, delle attrezzature informatiche e di laboratori di analisi agrarie.

Coldiretti e l’Istituto sono consapevoli che l’avvenire dell’agricoltura, all’interno delle più ampie problematiche dettate dall’appartenenza alla UE, è comunque ampiamente legato all’istruzione e alla formazione a livello più elevato possibile degli attuali e futuri operatori agricoli”.

Coldiretti e l’Istituto intendono, quindi, collaborare per la programmazione, realizzazione, svolgimento d’incontri, convegni relativi a tematiche agricole organizzative per tecnici, operatori, studenti. Coldiretti è disponibile ad organizzare per gli allievi dell’Istituto, in particolare degli ultimi anni, momenti di incontro sui tematiche particolari dell’agricoltura veneta, sulle innovazioni e sulla legislazione regionale, nazionale ed europea con relativi vincoli ed opportunità e metterà a disposizione dell’Istituto le aziende disponibili a ospitare gli allievi in stages durante il periodo delle lezioni ed eventualmente ad assumerli stagionalmente nel periodo estivo.

Infine, Coldiretti è disponibile a far parte di un “Comitato di Esperti” formato da tecnici, operatori esterni alla scuola e da un gruppo di docenti interni con il compito di suggerire alla scuola una didattica attiva che affronti anche le problematiche agricole emergenti e con il compito di elaborare una strategia formativa di lungo respiro per i giovani e gli operatori agricoli.

L’Istituto Agrario di Castelfranco Veneto ha origine nel 1954, con la nascita di una Scuola di Meccanica Agraria e di Orticoltura, quale sezione staccata dell’Istituto “S. Benedetto da Norcia di Padova”. La provincia di Treviso presentava allora elementi di forte arretratezza specie nel mondo rurale, con forti tassi di emigrazione; l’istruzione, perciò, rappresentava uno dei cardini del progetto di sviluppo dell’onorevole Domenico Sartor, che promosse la nascita della scuola. Nel 1955 l’Istituto si rendeva autonomo e nel 1962 verrà intitolato “Conte di Cavour”.

Il piano di attività prevedeva Scuole Professionali biennali diurne e Corsi Preparatori serali in diversi luoghi del territorio trevigiano. Dal 1958 l’attività formativa fu rivolta anche alle donne. Sul piano didattico l’Istituto si fece promotore di modelli educativi innovativi rispetto alla prassi tradizionale con l’obiettivo di creare una scuola moderna inserita direttamente nella realtà contadina (alternanza scuola-lavoro con le strutture operative della “Scuola-Famiglia” e “Scuola-Azienda”). Il 1973 è l’anno di costruzione della nuova sede in via Postioma.

A partire dagli anni Settanta vennero istituiti corsi con finalità particolari: quello di “Addetto ai servizi di cucina e sala”, da cui avrà origine l’Istituto professionale alberghiero (ora IPSSAR “Maffioli”) e il corso per addetti ai servizi di assistenza familiare e sociale, che porterà alla nascita dell’Istituto per i servizi sociali (attuale ISISS “Nightingale”). Nel 2005 è stato istituito anche il Corso di Tecnico Agrario e nel 2011 quello IeFP. Dal 2003 viene intitolato a “Domenico Sartor”.