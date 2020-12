L’Isola delle rose e la sua incredibile storia

Succede che in questa avventura incredibile ci sia una vicenda vera e tutta italiana.

Siamo nel bel mezzo del 68 che propriamente non è un anno qualsiasi, anzi, tra contestazioni e movimenti studenteschi l’utopia urla.

Ed è proprio la chimera dell’utopia ad accendere questa bella storia, eccentrica, romantica e poetica.

Sullo sfondo Rimini e un ingegnere di nome Giorgio Rosa che si immola in un viaggio visionario.

Con un amico, fuori dalle acque territoriali dove il mare non ha padroni e costumi costruisce un’Isola e la proclama stato indipendente. Il turismo approderà a breve e sembra tutto incline al bel star, all’idea narcisa che rende il domani giovane e libero. Ma forse proprio questa idea pulita che soffia vento e insolita grinta avveniristica striderà alla fine con una classe politica vecchia e obsoleta. Fino ad arrivare a Strasburgo al Tribunale Europeo, dove dovrà difendere la sua impresa impossibile.

Un film di Sydney Sibilia, con Elio Germano. Su Netflix dal 9 dicembre.

Instacult di Mauro Lama

Photo Credits: Netflix

