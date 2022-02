Lis all’Ulss Dolomiti. Zaia, “bella iniziativa da diffondere”

“Un nuovo servizio che dimostra l’attenzione della sanità veneta per le persone in difficoltà, utilizzando un’eccellenza tecnologica veneta. Bravi all’Ulss 1 Dolomiti a mettere a frutto Veasyt Life, una spinoff dell’Università di Venezia, per risolvere una difficoltà importante per le persone sorde”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sul servizio di interpretariato nella lingua dei segni (Lis) grazie a una App collegata a un traduttore da remoto con un collegamento video attivato nell’Ulss 1 Dolomiti.

“Mi auguro che l’iniziativa possa essere diffusa anche sul resto territorio conclude Zaia – perché in Veneto la sanità non deve solo qualità clinica, ma anche esempio di civiltà e attenzione ai più deboli, come in questo e in molti altri casi”.