LIPU Venezia scrive alla Regione: tutelare aree golenali e argini in periodo di nidificazione

Spiega il dott. Gianpaolo Pamio, delegato della Lipu Sezione di Venezia: “È giunta a codesta Associazione una segnalazione circa delle opere di rifacimento sponda, taglio vegetazione, dragaggio fondali relativi al Canale Muson nella frazione di Briana, comune di Noale (VE). Si riconferma il periodo inopportuno per tali lavori in quanto come dettagliato dal parere tecnico dell’ISPRA prodotto in data 03.05.2019 trasmesso in allegato, cui alla pag. 2 leggiamo: (…) Si conferma che nei mesi primaverili ed in particolare da marzo a luglio le sponde dei corsi d’acqua rivestono un ruolo fondamentale per le riproduzione della fauna selvatica. Alberi, arbusti e zone inerbite prossime agli alvei sono la sede elettiva per la nidificazione di molte specie ornitiche strettamente legate all’ecosistema ripario, le quali non avrebbero modo di insediarsi altrove se le locali condizioni ambientali venissero alterate. Sussiste poi un secondo motivo di importanza di questi ambienti, che è quello di consentire la nidificazione di specie più generaliste (…) in vaste zone interessate da coltivazioni intensive, sulle quali gli unici elementi boschivi esistenti sono rappresentati dalle fasce ripariali (…)

Più generalmente la protezione e la riqualificazione degli habitat fluviali,con interventi che consentano ai corsi d’acqua di ricostituire il loro stato morfologico naturale, contribuiscono a mantenere la biodiversità, sostengono l’equilibrio dell’ecosistema fiume e, soprattutto, predispongono il corso d’acqua a rispondere in modo più resiliente alle crisi sia di apporto idrico che a fenomeni di inquinamento estemporanei. Quanto in maniera esaustiva, richiamato dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, sulle acque 2000/60/CE, alluvioni 2007/60/CE e, parallelamente, la direttiva habitat 92/43/CEE e la direttiva uccelli 2009/147/CE

Nell’area in oggetto sono presenti specie di: Folaga (Fulica Linnaeus) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Airone cenerino (Ardea cinerea), Garzetta (Egretta garzetta), Airone bianco maggiore (Ardea alba), Ballerina bianca (Motacilla alba), Ballerina gialla (Motacilla cinerea), Martin Pescatore (Alcedo atthis), occasionalmente Airone Rosso (Ardea purpurea), ecc. Viene dettagliato che tra aprile e luglio 2020 il territorio circostante il Fiume Muson, in località Veternigo, è

stata censito, in dispersione, un esemplare di Cicogna (Ciconia ciconia). L’habitat risulta frammentato, ma comunque per tutta la lunghezza sono presenti presenti, canneti a Fragmites e altre specie quali Carex e Juncus.