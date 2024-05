L’ipotesi del servizio civile o militare obbligatorio

Due opzioni, a scelta, per sei mesi: impegno civile o formazione militare.

La Lega ha avanzato una nuova proposta di legge per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare obbligatorio per i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni. La proposta, presentata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, prevede che questo periodo di servizio si svolga su base regionale ed esclusivamente in Italia, nella propria regione di residenza o domicilio.

Matteo Salvini ha motivato questa iniziativa sottolineando l’importanza del servizio obbligatorio come strumento di educazione civica e formazione personale. Secondo Salvini, si tratta di “una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”. Egli ritiene che questa misura possa contribuire significativamente a rinforzare il senso di responsabilità e di appartenenza dei giovani alla comunità.

La proposta non ha incontrato il favore dell’on. Antonio Tajani, in quanto reintrodurre la leva obbligatoria sarebbe troppo costoso per il nostro Paese, dove il servizio militare obbligatorio è stato interrotto nel 2005.

Il dibattito sulla reintroduzione del servizio civile o militare obbligatorio è destinato a proseguire.