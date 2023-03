L’international Salieri Circus Award vince il Concorso Art Bonus 2023 nella categoria Spettacolo dal Vivo

Un risultato eccellente per il progetto innovativo e unico nel suo genere che migliaia di appassionati di circo e musica classica hanno votato sui social.

LEGNAGO – Dopo la vittoria della Fondazione Arena di Verona lo scorso anno, un altro risultato importante per la promozione del territorio veronese che conferma l’alta qualità delle sue proposte culturali ed artistiche

L’International Salieri Circus Award è il progetto vincitore nella categoria “Spettacolo dal vivo” del concorso “Art Bonus 2023”, organizzato da Ales spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo Pa Fondazione – LuBeC Lucca Beni culturali.

I progetti ammessi erano 269, di questi 116 sono stati selezionati per la semifinale sul sito www.artbonus.gov.it mentre 12 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram di Art Bonus.

Sono 55.570 i like raccolti dai progetti finalisti mentre i voti per i protagonisti della semifinale sono stati 167.033 con un totale, quindi, di 222.603 voti complessivamente ricevuti in questa VII edizione.

Durante l’ultima fase del concorso, l’International Salieri Circus Award ha ottenuto un incredibile risultato di oltre 9.000 voti sui canali social dell’Art Bonus. Ciò è stato possibile grazie all’attrattiva della sua proposta artistica e all’impegno di artisti e personalità che hanno promosso le votazioni sui loro canali.

Un risultato eccezionale che il direttore artistico Antonio Giarola commenta così:

“Questo riconoscimento ci riempie di soddisfazione e ci fa sentire molto orgogliosi del nostro lavoro. Un successo ottenuto grazie a una profonda alchimia che si è generata tra l’impegno del Sindaco e dell’amministrazione comunale che hanno subito creduto in questo progetto, la qualità delle scelte artistiche, dell’organizzazione e la grande risonanza del progetto nell’ambito della comunità circense internazionale che ci ha sostenuto sin dal primo momento facendo proprio lo slogan Il Circo è Arte. Facciamo vincere il circo!

Ma soprattutto a questo concorso va il merito di aver creato, attraverso il nostro Festival, un impatto molto positivo sulla città di Legnago, sul compositore Antonio Salieri e sul teatro a lui dedicato”.

Prosegue Antonio Giarola: “Ringraziamo tutti coloro che hanno votato per noi e che hanno dimostrato di apprezzare il nostro festival unico nel suo genere, che unisce il circo contemporaneo internazionale con la musica classica nel segno dell’Arte. Questa vittoria rappresenta per noi un ulteriore stimolo a continuare a promuovere la cultura e le arti dello spettacolo, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione. Ringraziamo il Ministero della Cultura, ALES e Promo PA Fondazione per l’organizzazione dell’Art Bonus, che ha il grande pregio di sensibilizzare i cittadini sui temi della cultura e della donazione a favore di progetti culturali.

L’International Salieri Circus Award è pronto a stupire e a incantare il pubblico con le sue performance, nella speranza di poter contribuire alla crescita culturale del nostro paese”.

Il Sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, dichiara: “Questo è un momento molto importante per tutta la nostra comunità legnaghese, poiché la vittoria dell’International Salieri Circus Award al Concorso Art Bonus del Ministero della Cultura, ci ha riuniti tutti per celebrare il successo del nostro progetto.

Ringrazio tutti i cittadini che hanno votato e tutti i colleghi sindaci dei molti comuni della provincia di Verona che hanno attivamente partecipato alla votazione.

Considerando il prestigio dei nostri “avversari”, questo riconoscimento assume un valore straordinario. Abbiamo vinto contro realtà storiche come il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Testoni di Bologna, il Festival di Mantova. A loro tutto il nostro rispetto e tutta la nostra ammirazione per i traguardi ottenuti.

Vorrei inoltre ricordare che il vincitore della precedente edizione dell’Art Bonus è stata la Fondazione Arena di Verona.

Il Concorso Art Bonus 2023 lo vince il Salieri Circus Award di Legnago. Abbiamo vinto contro i “mostri sacri” dello spettacolo italiano! Il Salieri Circus Award ha dimostrato che il circo è Arte, il circo è cultura.

La terza edizione dell’International Salieri Circus Award si svolgerà dal 21 al 25 settembre 2023, come sempre nella bellissima cornice del Teatro Salieri di Legnago, la città che ha dato i natali al noto compositore Antonio Salieri.

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno ha prevalso nell’altra categoria “Beni e luoghi della Cultura” con 18.848 voti.

Promosso da ANSAC – Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi con la produzione esecutiva di Proeventi, viene realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Legnago, della Camera di Commercio di Verona, della Regione Veneto ed il patrocinio della Provincia di Verona.

Photo Credits: Irene Barbiero