“Lino Tagliapietra. L’origine del viaggio”: a Ca’ Rezzonico la mostra dedicata all’artista

La mostra “Lino Tagliapietra. L’origine del viaggio” celebra l’artista veneziano e la sua maestria nella lavorazione del vetro soffiato di Murano. L’esposizione rende omaggio all’artista viaggiatore che ha influenzato l’arte del vetro in tutto il mondo.

La mostra “Lino Tagliapietra. L’origine del viaggio”, curata dalla Fondazione Lino Tagliapietra e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, celebra l’artista veneziano e la sua maestria nella lavorazione del vetro soffiato di Murano.

Lino Tagliapietra, noto per la sua ricerca appassionata e la sublimazione della bellezza del vetro, ha viaggiato in tutto il mondo portando le tradizioni muranesi e influenzando profondamente l’arte del vetro in America. La mostra presenta 21 opere degli ultimi trent’anni, insieme a pannelli in vetro fuso e rappresenta un omaggio all’artista viaggiatore che ha unito culture diverse attraverso la sua arte.

La mostra è allestita nel Museo Ca’ Rezzonico di Venezia, con un percorso progettato dall’architetto Chiara Lamonarca. Le opere esposte mostrano le tecniche tradizionali muranesi come il vetro soffiato con canne, la filigrana, le murrine, l’incalmo, ma anche processi innovativi come la battitura e la molatura. I pannelli in vetro fuso rappresentano un’importante sperimentazione artistica per Lino Tagliapietra. La mostra è un tributo all’artista che ha saputo unire mondi e culture diverse attraverso la sua creatività.

Lino Tagliapietra, all’età di ottantotto anni, continua a sperimentare e reinventare la storia del vetro con tecniche innovative. La sua recente avventura nel vetro colorato, inserendo filigrane soffiate a mano in una struttura in piombo, dimostra il suo costante impegno nel creare nuove prospettive e conversazioni nel mondo dell’arte del vetro. La mostra a Ca’ Rezzonico è un’occasione per gli visitatori di ammirare la meravigliosa versatilità del vetro e l’immenso talento di Lino Tagliapietra.

La mostra sarà visitabile dal 14 luglio al 25 settembre 2023.

Lino Tagliapietra, nato a Venezia nel 1934, ha iniziato a lavorare con il vetro all’età di undici anni diventando un talento unico a Murano. A soli ventun anni, ha padroneggiato l’arte del vetro soffiato e ha viaggiato molto, introducendo le tradizioni muranesi agli studenti della Pilchuck School negli Stati Uniti nel 1979. Grazie ai suoi insegnamenti, Tagliapietra ha trasformato l’uso del vetro in America, unendo la tradizione italiana con una nuova energia creativa.