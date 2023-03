L’informazione viaggia in radio con “ExtraSuite”, il talk di approfondimento dedicato alla cultura, all’attualità e al sociale. La domenica, dalle 12:00, su Radio40Web e il mercoledì, alle 15:15 su Rainbow Diversamente Radio. Gli autori del programma, Costantino Coros, Valerio Tramontano e Salvatore Guadagno, propongono ogni settimana agli ascoltatori interviste, racconti e confronti su temi di attualità raccontando la bellezza dei libri, della musica e dell’arte, ma anche dei territori e dei tanti piccoli borghi del nostro paese.

Non mancano focus su economia, lavoro e salute. La rubrica “Lettere dalla missione” accompagna gli ascoltatori alla scoperta delle attività missionarie della Fondazione Magis, opera della Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti.

Si parla anche di Dottrina Sociale, dell’impegno del Papa e di tutta la Chiesa per la Pace e per tutte le forme di povertà ed esclusione sociale; ma anche di tanto altro ancora.