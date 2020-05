L’importanza dei pronostici quando si scommette online

Non ci si può certo più nascondere: il mondo del betting, nel corso degli ultimi anni, ha fatto registrare numeri e dati veramente impressionanti. Ormai, si tratta di una tendenza che si è molto diffusa tra gli italiani e sono sempre di più gli utenti che decidono di creare un conto di gioco online per iniziare a scommettere comodamente dal proprio dispositivo mobile.

Tutti coloro che sono alle prime armi in questo mondo devono, senza ombra di dubbio, prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio avere grande cura dei pronostici. Spesso si tratta di un aspetto che viene sottovalutato, abbastanza colpevolmente, dal momento che rappresenta proprio uno di quei fattori che possono fare più la differenza tra una schedina vinta e una persa.

Ci sono varie piattaforme che possono tornare utili in tal senso, ma i pronostici su topscommesse.com sono sempre aggiornati, minuziosi e completi sotto ogni punto di vista. Un grande vantaggio per chi deve studiare e approfondire il sistema migliore per scommettere, ma anche per chi vuole sempre poter contare su pronostici freschi e validi ogni giorno, soprattutto in ottica di sfruttare tanto le puntate singole.

Vincite costanti solo grazie ad uno studio sistematico e analitico

Se è vero che le scommesse sportive dovrebbe rappresentare pur sempre un passatempo, è anche vero che i giocatori professionisti sono quelli che riescono più facilmente a ricavare delle entrate e vincite costanti nel tempo. Insomma, bisogna considerare le scommesse un mezzo per arrotondare, ma è chiaro che bisogna dedicargli un po’ di tempo, soprattutto in fase di analisi delle scommesse.

Tutti coloro che sono riusciti ad ottenere delle percentuali di successo particolarmente elevate non sono di sicuro dei nipoti di Einstein, ma tutto sta ad applicare la propria intelligenza. È chiaro che l’analisi delle partite che si ha in mente di pronosticare diventa fondamentale.

Azzeccare l’esito di una partita non è una questione solo di avere dalla propria parte la dea bendata, e di conseguenza l’intuito non è di certo l’unico aspetto su cui basarsi, altrimenti il proprio bankroll finirà in men che non si dica. Quando l’obiettivo è raggiungere un profitto, allora ci vuole serietà e metodo, soprattutto in fase di studio dei pronostici.

Statistiche e la valutazione del contesto

Chi è già da tempo nel mondo del betting online, sa alla perfezione come le statistiche si possono trovare su un gran numero di piattaforme sul web, senza dimenticare i servizi di livescore, che tornano decisamente utili soprattutto per chi deve puntare in modalità live. Diversi bookmaker, inoltre, permettono anche di analizzare a fondo lo storico delle due squadre che si devono affrontare ed è un altro aspetto da tenere in considerazione.

Analizzare la classifica può essere certamente d’aiuto, ma si tratta solo di un primo aspetto da valutare. Poi, bisogna analizzare il trend di periodo delle due squadre, che dà un’idea dello stato di forma attraversato da entrambe, prestando la massima attenzione anche ai rendimenti di attacchi e difese. Infine, occhio pure al contesto, che riveste un’importanza notevole: più è alta la posta in gioco, più ci sono motivazioni che verranno messe in campo da parte del team che è obbligato a fare un risultato positivo.

