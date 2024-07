Olimpiadi invernali alle Alpi Francesi e a Salt Lake City

Il CIO ha votato le prossime sedi dei Giochi Olimpici Invernali. Alle Alpi Francesi l’edizione del 2030, a Salt Lake City quelle del 2034

PARIGI – A poche ore dalla Cerimonia di Apertura di Parigi 2024, i membri del CIO nel corso della 142ª sessione tenutasi al Palais des Congrès, hanno deliberato le prossime sedi dei Giochi Olimpici Invernali.

Saranno quindi le Alpi Francesi nel 2030 e Salt Lake City nel 2034 le città elette come prossime sedi delle Olimpiadi Invernali dopo Milano-Cortina 2026.

Per il voto era indispensabile attendere la presentazione della ‘Garanzia di Consegna dei Giochi’ sulla base delle scadenze stabilite dal Comitato Esecutivo del CIO. Questo non era possibile prima delle elezioni ospitanti a causa di motivi costituzionali nell’attuale contesto politico in Francia. La ‘Garanzia di Consegna dei Giochi’ dovrà pervenire al Primo Ministro al più tardi entro il 1° ottobre 2024 e dovrà essere ratificata dal Parlamento francese entro e non oltre il 1° marzo 2025.

La delegazione francese era guidata dal Presidente della Francia Emmanuel Macron, che ha espresso il pieno impegno del suo Paese per l’organizzazione di questi Giochi. Erano presenti anche i Presidenti delle due regioni in cui si svolgerà l’Olimpiade: Laurent Wauquiez dell’Auvergne-Rhône-Alpes e Renaud Muselier della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

I commenti

Il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha commentato la scelta così:

“Il Presidente Macron e tutte le parti interessate hanno ribadito oggi il loro pieno impegno per i Giochi Olimpici Invernali del 2030. Abbiamo piena fiducia nella Francia per organizzare un’edizione eccezionale, con la stessa creatività, immaginazione e talento che stiamo vivendo a Parigi 2024″.

Gli ha fatto eco anche lo stesso Macron: “La Francia si spinge oltre i limiti dell’eccellenza ogni volta che organizza un evento sportivo. Crediamo nel futuro delle nostre montagne e dobbiamo sostenere il loro modello per il futuro: innovativo, ambizioso, attento alle tematiche ecologiche e accessibile a tutti. Ribadisco a voi questa mattina il pieno impegno dello Stato francese nell’organizzazione di questi Giochi. Parigi 2024 sarà un successo, e lo stesso varrà per i Giochi Olimpici Invernali del 2030. Potete fidarvi di noi: noi ci saremo e siamo orgogliosi di sostenere questa candidatura“.

Salt Lake City 2034

Scelta invece Salt Lake City (Stati Uniti), come sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2034. La delegazione è stata guidata dal governatore dello Utah Spencer Cox, dal sindaco di Salt Lake City Erin Mendenhall, dal presidente del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOPC) Gene Sykes e dal presidente del Comitato per i Giochi di Salt Lake City-Utah Fraser Bullock.

“Salt Lake City e lo Utah sono amici di lunga data del Movimento Olimpico e siamo fiduciosi che organizzeranno Giochi Olimpici e Paralimpici eccezionali, proprio come hanno fatto anni fa. L’eredità del 2002 è tangibilmente e appassionatamente viva nello Utah. L’eredità del 2034 inizia oggi”, il commento di Thomas Bach.