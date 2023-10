Liliana Cossovel: tra Carso e Laguna, un’ode all’arte femminile

Aperta dal 1° al 29 Ottobre, la mostra “Tra Carso e Laguna. Opere 1950|1980” dedicata alle opere di Liliana Cossovel è stata inaugurata sabato 30 settembre.

CASIER (TV) – Sabato 30 settembre, un evento straordinario ha illuminato la Casa degli Artisti del P.Ar.Co Foundation, situata nel cuore suggestivo del Parco regionale del Sile. Si è trattato dell’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Liliana Cossovel, un’artista originaria di Gorizia ma legata da una vita a Venezia, nota non solo per il suo talento artistico ma anche per essere la moglie di Vinicio Vianello, una figura di spicco dello Spazialismo veneziano. La mostra, intitolata “Tra Carso e Laguna. Opere 1950|1980“, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Casier.

L’evento ha rappresentato una rara opportunità di immergersi nell’arte di Liliana Cossovel e di scoprire la sua evoluzione artistica in un contesto spesso dominato dall’universo maschile. Il curatore della mostra, Stefano Annibaletto, ha sottolineato come questa esposizione sia un tributo alla straordinaria capacità dell’artista di sviluppare e rinnovare costantemente il proprio linguaggio artistico nel corso di tre decenni cruciali, dagli anni ’50 agli anni ’80.

La mostra presenta una ventina di opere che catturano il talento eclettico di Liliana Cossovel e la sua unica capacità di esprimere emozioni, concetti e prospettive. È un’occasione straordinaria per avvicinarsi a questa pittrice, il cui lavoro è presente in diverse collezioni private italiane e internazionali.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Roberta Panzarin, ha elogiato la collaborazione dell’Amministrazione con il P.Ar.Co Foundation e ha sottolineato come l’arte sia fondamentale per l’identità della comunità. Ha espresso il suo apprezzamento per Sabrina Notturno e Stefano Annibaletto, che hanno progettato e curato la mostra, e per l’Archivio Vinicio Vianello, che ha messo a disposizione le opere. Ha invitato tutti a immergersi nell’universo artistico di Liliana Cossovel e a visitare la mostra.

Il Sindaco Renzo Carraretto ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario evento. Ha evidenziato come iniziative culturali di questo calibro portino il nome di Casier ben oltre i confini comunali, dimostrando quanto l’arte possa arricchire una comunità.

In conclusione, “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980” è molto più di una mostra d’arte; è un omaggio all’arte femminile, all’evoluzione creativa di Liliana Cossovel e alla cultura che arricchisce la vita di una comunità. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e della storia.

La mostra sarà aperta dal 1° al 29 Ottobre, la domenica nei seguenti orari: 10 – 12 e 17 – 20.

Ingresso libero o su appuntamento contattando [email protected]