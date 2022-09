L’identità del marchio di criptovalute più importante al mondo potrebbe sconvolgervi

In un recente sondaggio sui migliori marchi al mondo, Cardano si è classificato come il marchio di criptovalute n. 1

Dato che esistono quasi 20.000 criptovalute diverse, è logico che stabilire un forte marchio di criptovalute sia un modo per distinguersi dalla massa e costruire un ecosistema fedele di sviluppatori, utenti e investitori.

È stato quindi interessante vedere, per la prima volta, uno studio su come le criptovalute più importanti del mondo si posizionano come marchi. Il 2022 Brand Intimacy Study, dell’agenzia di relazioni con i marchi MBLM, ha analizzato il modo in cui centinaia di marchi popolari stabiliscono connessioni emotive con i loro clienti e fan su base mondiale.

Per quanto riguarda le criptovalute, i risultati potrebbero sconvolgervi. Se pensavate che Bitcoin o Ethereum fossero i marchi di criptovalute più importanti, vi sbagliavate. Sbagliereste anche se sceglieste l’emergente Solana. Invece, il marchio di criptovalute più importante al mondo è Cardano. Il rapporto ha preso in esame più di 600 marchi in quasi 20 settori diversi. Cardano si è classificato al primo posto nel settore delle criptovalute e al ventiseiesimo in assoluto.



Cosa rende Cardano un grande marchio?

Dal momento che Cardano si è classificato al primo posto tra i marchi di criptovalute, MBLM ha incluso nel report una speciale sezione dedicata al settore per illustrare ciò che rende questa criptovaluta così speciale. MBLM ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale (AI) e Big Data per analizzare tutti i commenti online su Cardano e ha determinato che le due parole chiave alla base del marchio Cardano sono “futuro” e “valore”. Anche l’emoji del fuoco è stato un modo popolare per mostrare l’amore per Cardano.

Secondo il rapporto, le persone pensano che il futuro di Cardano sia “eccitante” grazie a tutte le innovazioni che stanno avvenendo sulla blockchain, tra cui la possibilità di mettere in gioco Cardano e la possibilità di partecipare a nuove piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e trading su Biticodes. E le persone non sono sembrate troppo infastidite dal fatto che il ritmo di sviluppo di Cardano sembra essere più lungo di quanto molti volessero. Infatti, un commento esemplificativo è stato: “Cardano sta procedendo bene”.



Il legame tra il posizionamento del marchio e la performance di mercato

Se siete investitori di Cardano, questa dovrebbe essere una notizia entusiasmante. Significa che l’approccio pionieristico del co-fondatore di Cardano Charles Hoskinson – un approccio lento e metodico allo sviluppo del software che riduce al minimo bug ed errori – sta guadagnando terreno tra gli sviluppatori di criptovalute. Hanno fiducia nel marchio Cardano e sono disposti a costruire sulla piattaforma blockchain. Abbiamo già assistito a una fioritura di applicazioni decentralizzate sulla scia dell’aggiornamento tecnologico di Cardano del 2021, e potremmo assistere a qualcosa di simile sulla scia dell’aggiornamento di quest’anno (noto come Vasil Hard Fork).

E c’è un’altra ragione per essere entusiasti: Sembra esserci una correlazione diretta tra la forza del marchio e la performance del mercato. Poiché questo è il primo anno in cui le criptovalute sono state inserite nello studio, non ci sono prove storiche del mondo delle criptovalute. Ma ci sono molte prove dal mondo del mercato azionario, dove MBLM afferma che i marchi più importanti del mondo tendono anche a sovraperformare i principali indici di borsa. Questo ha un senso intuitivo, soprattutto se si considerano i marchi in cima alla lista di quest’anno: Disney, Tesla, Apple e Sony.

In futuro, Cardano dovrà affrontare la concorrenza di altre blockchain di livello 1, tra cui Ethereum e Solana. La blockchain che si rivelerà la vincitrice a lungo termine potrebbe essere una funzione diretta della fedeltà al marchio. In breve, la fedeltà al marchio si sta trasformando in una fonte di enorme vantaggio competitivo nel mondo delle criptovalute. Un esempio è l’approccio incentrato sul marchio utilizzato da Solana, che sta cercando di diventare la Apple del mondo delle criptovalute. Ma Solana si è classificata dietro a Cardano e Bitcoin nel rapporto sul marchio, che ha analizzato 21 criptovalute diverse.



Cardano è un acquisto a lungo termine?

Se siete indecisi se investire in Cardano, sappiate che Cardano, pur non avendo il riconoscimento immediato del nome del Bitcoin, è diventato un marchio di criptovalute straordinariamente forte. Mentre una delle parole chiave usate per descrivere il Bitcoin nel rapporto è “alle stelle”, le parole chiave per Cardano sono “futuro” e “valore”. Ed è proprio questo che rende Cardano un investimento a lungo termine. È una criptovaluta che si sa che sarà presente alla fine, quando potenzialmente decine di migliaia di criptovalute “per arricchirsi velocemente” saranno nella pattumiera della storia.