Liceo Artistico di Treviso: consegna delle chiavi per l’edificio “Ex Poste”

Oltre 7 milioni e 600mila euro di investimento complessivo tra ampliamento e sostituzione dei serramenti.

TREVISO – Dopo la firma dei documenti per la permuta dell’edificio Ex Poste, ora di proprietà della Provincia di Treviso, lunedì 17 aprile l’Ente ha organizzato la consegna simbolica delle chiavi dell’immobile con l’Agenzia del Demanio: grazie allo scambio con l’Alloggio del Comando dei Carabinieri di Treviso, in via Bailo, la Provincia sta procedendo come da programma con la progettazione esecutiva per riqualificare la struttura delle Ex Poste e trasformarla in sede scolastica destinata al Liceo Artistico di Treviso. Oltre a quest’opera, l’evento è occasione per presentare anche i lavori attualmente in corso nella sede centrale del Liceo, che riguardano manutenzione straordinaria, sostituzione dei serramenti, rifacimento dei bagni, adeguamento antincendio e miglioramento energetico. L’investimento complessivo della Provincia per il Liceo Artistico, tra il progetto di recupero delle Ex Poste e gli interventi in corso, è di 7.600.000 euro.

Per quanto riguarda l’opera di riqualificazione dello storico edificio delle Ex Poste, la Provincia ha già approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, di importo pari a 5.800.000 euro, che prevede: restauro conservativo delle facciate esterne, consolidamento strutturale e miglioramento sismico dell’edificio, mantenimento degli elementi di pregio interni, miglioramento funzionale ed energetico dell’edificio con adeguamento alla normativa igienico-sanitaria ed antincendio, mantenimento degli accessi da Via C. Alberto e, il principale, da Via Santa Caterina attraverso il porticato, collegamento con l’attuale sede centrale del Liceo Artistico mediante passaggio coperto ricavato dagli spazi delle antiche celle conventuali; il tutto permetterà di ricavare 14 locali didattici di dimensioni comprese tra i 49 mq e i 107 mq. In parallelo con il passaggio di proprietà, siglato due settimane fa, l’Ente si è messo subito all’opera per predisporre la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Sono stati avviati proprio in questi giorni, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nella sede centrale del Liceo Artistico, in via Santa Caterina 10: le opere, dal valore complessivo di 1.800.000 euro, riguardano il restauro degli infissi, la sostituzione dei serramenti deteriorati dal tempo e anche la sostituzione di tutti gli scuri della scuola. Verranno completamente ricostruiti i servizi igienici e sostituita la copertura del vano scale di collegamento con la segreteria e la Dirigenza. Saranno installati nuovi controsoffitti anti-sfondellamento e sarà realizzata una nuova uscita nella corte su via S. Caterina. Infine, le facciate dell’edificio rivolte sulla corte interna saranno completamente ritinteggiate.

“Aggiungiamo un altro tassello importante alla mappa di interventi di edilizia scolastica superiore che stiamo realizzando a Treviso e in tutta la Provincia – sottolinea il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon – oggi avviamo ufficialmente i lavori da 1.800.000 euro destinati a efficientamento energetico, sostituzione dei serramenti e rifacimento dei bagni della sede del Liceo Artistico, opere di cui la scuola necessitava da tempo e che finalmente, grazie alla capacità di intercettare i fondi giusti con progetti tempestivi e adeguati della squadra di ingegneri e tecnici della Provincia, possono essere realizzati. A questo si aggiunge il sogno del recupero dell’Ex Poste, pronto a trasformarsi passo passo in realtà: con la consegna simbolica delle chiavi con l’Agenzia del Demanio, possiamo procedere come da programma alla progettazione esecutiva. Ringrazio dunque il Demanio, per aver permesso di concretizzare la vision di una seconda vita per questo immobile storico e di pregio, il sindaco del Comune di Treviso, che sta portando avanti a sua volta interventi di riqualificazione nel “cuore culturale” della Città, l’impresa che sta effettuando le opere di manutenzione e naturalmente la Dirigente scolastica del Liceo Artistico e tutte le studentesse, gli studenti, i docenti e il personale della scuola, che potranno seguire lezioni in una struttura più efficiente e, in futuro, vivere gli spazi rinnovati dell’Ex Poste”.

“Siamo felici di aver finalizzato la permuta dell’edificio Ex Poste con l’Alloggio del Comando dei Carabinieri di Treviso – prosegue il vice direttore del Demanio, Angelo Pizzin – oggi celebrata attraverso una consegna simbolica delle chiavi dell’immobile, ha rappresentato un esempio di proficua sinergia tra istituzioni e sicuramente apporterà benefici a tutta la comunità scolastica che potrà svolgerà le lezioni in spazi di pregio storico e culturale”.

“Si tratta di una nuova e grande opportunità per i ragazzi – sottolinea il sindaco di Treviso Mario Conte – La riqualificazione del Liceo Artistico è un’opera che mette i giovani al centro, valorizzandone le competenze e le eccellenze. Con questo nuovo tassello, dato dal passaggio di proprietà dal demanio alla Provincia, uniamo la riqualificazione urbana alla fruibilità degli edifici scolastici per rendere la Città sempre più a misura di studente”.

“Siamo contenti per l’attenzione riservata dalla Provincia di Treviso alla nostra scuola – le parole della dirigente scolastica del Liceo Artistico, Sandra Messina – l’intervento di sostituzione degli infissi, adeguamento antincendio e miglioramento energetico, oltre che la realizzazione dei nuovi bagni, permetterà a tutta la comunità scolastica una didattica ottimizzata e in maggiore sicurezza. Ringrazio l’Amministrazione provinciale anche per aver portato avanti l’iter per l’acquisizione e il recupero delle Ex Poste: sarà una struttura fondamentale per mettere a disposizione di tutto il corpo scolastico più aule e spazi agevolando le attività formative”.

Hanno partecipato all’evento il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il vicedirettore dell’Agenzia del Demanio, Angelo Pizzin, e l’arch. Danilo Faelli, responsabile UO Agenzia del Demanio, il sindaco della Città di Treviso Mario Conte, la dirigente scolastica del Liceo Artistico, Sandra Messina, la rappresentante degli studenti Margherita Busatto, la squadra di ingegneri e tecnici della Provincia e dell’impresa CEV che sta seguendo i lavori.