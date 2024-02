Liberarsi, librarsi

Benvenuti nella sezione dedicata ai racconti del Concorso Letterario Nazionale “ROSSO D’INVERNO”, giunto quest’anno alla X edizione con il tema della “Leggerezza”, ispirato dalle parole evocative e intramontabili di Italo Calvino. Buona lettura!

Due cose solo vorrei spiegare: le ali

Ebbene sì.

Io sono l’immagine della leggerezza. Mi è stata assegnata una vita brevissima, quindici, trenta giorni al massimo. E uno spazio immenso quanto tutto il pianeta da poter esplorare a piacimento. Quanto è dispettosa, a volte, la natura. Tuttavia non sono qui per parlare di me, ma di voi. Voi, che cercate la leggerezza dell’esistenza, che vi lamentate per i ritmi pesanti della vostra vita, che dura oggettivamente più della mia. Voi, che fareste carte false pur di rendere più lievi i vostri pensieri. Non lo avete ancora capito, vero? Il solo fatto di essere umani vi porta distanti anni luce dalla leggerezza. Tenterò di spiegarvi perché.

All’inizio siete dei piccoli esseri che fanno di tutto per separarsi, in qualche modo, dalla terra. Non senza fatica, prima provate a gattonare, poi vi alzate in piedi e vi rendete conto che, complice la forza di gravità, non riuscirete mai a volare. Non siete predisposti, non siete programmati, non siete attrezzati per sollevarvi in volo. Poi iniziate a camminare, magari in mezzo alle ortiche, grandi maestre di vita; nella loro beffarda e subdola crudeltà, insegnano che tempo e denti stretti guariscono quasi tutto, a volte anche il dolore. Così capite che dovete evitarle e, se non potete aggirarle, le saltate. Il vostro primo, brevissimo ma autentico volo. Da principianti. Poi ci sarà un padre, un fratello, una madre, un parente o un amico qualsiasi che individuerà un ramo abbastanza robusto per piazzarci una corda appesa alle due estremità con una tavola sgangherata nel mezzo. Imparerete che vostre gambe possono farvi muovere anche se non si posano sul terreno, ingannerete la forza di gravità che, egoista, vuole tenervi solo per sé. Quello sarà finalmente volare. Conquistare una parvenza di leggerezza. Librarvi in avanti, tornare indietro ignorando le capriole dello stomaco, chiudendo gli occhi e immaginando che la nebbia che vi avvolge siano nuvole rubate al cielo. Anche la fantasia è un modo di volare, ad alcuni di voi non resta altro. E più le fantasie sono leggere più si librano nel cielo dei sogni.

Poi, crescendo, si sciolgono le corde delle altalene, la nebbia è solo una seccatura e anche le capriole dello stomaco si daranno, prima o poi, definitivamente per decedute. Però, lassù, c’è sempre il cielo; quando avete voglia di leggerezza, di rilassare lo sguardo e la mente, vi accoglierà senza riserve nella sua infinita spazietà. Lo so che non si dice, non è corretto, non è un termine esatto. Ma, in fin dei conti, la vostra lingua si è evoluta grazie a questi voli leggeri tanto creativi quanto sgrammaticati, che si sono di fatto intrufolati nel linguaggio comune, rimanendoci. Volare, in effetti, come dicevo, è un po’ fare uno sgarbo alla vostra natura, che vi ha destinati a restare inchiodati al suolo. Tanto vale fare arrabbiare un po’ anche l’Accademia della Crusca.

Volare.

È un verbo che emana, dispensa libertà. Inizia con la lettera V. Pensandoci, molti dipinti rappresentano gli uccelli in lontananza con una V. Magari aggraziata, tondeggiante e poco spigolosa, ma pur sempre una V. La fantasia vola, i pensieri volano. A volte volano anche i piatti e le parole grosse, ma queste sono tutt’altre storie, per nulla leggere. Spiccare il volo vuol dire cambiare vita, in bene, in male, non è dato sapere. Io lo faccio, una sola volta. Cambio vita. Un po’ come quando mamma passerotto spinge i piccoli fuori dal nido. Senza punti d’appoggio, il respiro mozzato dalla vastità del vuoto, il terreno che sembra un gigantesco aspiratore, si aggrapperanno all’istinto di sopravvivenza che farà battere le ali e, più forte, il loro cuore. Non sanno volare, impareranno. Faranno di necessità virtù.

Volare. Perché quando vi chiedono di recarvi in qualche luogo velocemente rispondete “Volo!”? Perché se riuscirete a sollevarvi abbastanza in alto, lassù, sarà difficile trovare qualcuno che rallenti la vostra corsa. Volare è alzarsi al di sopra di tutto: ponti, strade, fiumi, mari, montagne. Pensieri, dispiaceri, problemi, incomprensioni. In una sorta di bolla di sapone, leggera, fluttuante. Libera. Superare, anche solo virtualmente, tutto ciò che è ostacolo per riunire, allacciare continenti, riconciliare cuori, ricomporre sentimenti. Cercando e recuperando la leggerezza che nasce dalla serenità.

Volare, anche se non si è propriamente leggeri.

Non si vola senza ali, tranne nel bel mezzo di un uragano che, bontà sua, distribuisce leggerezza a piene mani. Ma, come dicevo, queste sono tutt’altre storie che di lieve hanno ben poco.

Ali. Da quelle mastodontiche degli aerei, a quelle sottilissime delle creature come me. Da quelle un po’ anomale degli elicotteri a quelle velocissime degli insetti. A quelle bianche degli angeli. Per finire con quelle inconsistenti della mente. Ci sono anche i palloncini e le mongolfiere, è vero, ma loro complice è un gas, quindi hanno gioco facile. Volare è un complicato dedalo di equilibri, è rispetto per il cielo, per le sue correnti e le sue leggi, è attenzione ai suoi umori e ai suoi segnali, siano essi nubi lontane o parole di fuoco vergate nel blu. Nessun percorso definito, solo l’immensità del nulla accarezzato dai venti, strapazzato dalle burrasche, disegnato dalle nuvole, reso inconsolabile dalle piogge. Il volo e il cielo che lo accoglie ci insegnano che ogni cosa può diventare leggera. Un aereo, un razzo, un pallone. Anche i pensieri, i più pesanti, i più ingombranti; quelli dalle forme arcane, spigolosi, taglienti come lame affilate. Le preoccupazioni, quelle abnormi, che la notte vi prendono la gola e spingono la vostra mente in un pozzo nero senza fine. Poi, la mattina, basta guardare il cielo: i problemi restano, ma si ridimensionano un po’, qualche soluzione si palesa, a volte il sole o le nubi vi osservano, curiosi, mentre allargate le braccia. Loro non capiscono, non possono capire le vostre preoccupazioni. Solo voi potete rendere leggeri i vostri pensieri, anche se a volte, purtroppo, nemmeno le ali immaginarie riescono a fare nulla.

Molte parole derivano dal vocabolo libertà. Ma una sola, peraltro riflessiva, scatena tutta la sua potenza con la sola privazione di una vocale. LIBERARSI. Togliamo quella “E”. LIBRARSI. Un istante nel quale tutto cambia. Lo immaginerò per voi. Un tuffo, a cercare aria, stabilità, movimento, all’unisono con le correnti ascensionali. Vi vedo con le braccia aperte, come Cristo, a scoprire ed accogliere l’armonia del creato, questa volta non vagando sulla terra ma sovrastandola, leggeri, in una sorta di ammirazione estasiata di ciò che dovreste custodire gelosamente dal momento del vostro primo volo, la nascita.

Volare.

Unire territori con fili invisibili che si chiamano rotte ma, anziché rompere, avvicinano cuori e aggiustano situazioni. Accompagnano persone verso altre persone, conducono idee, trascinano progetti e li rendono possibili nello spazio di un battito d’ali. Perché molti in passato sono stati gli addii mancati, le riconciliazioni mai compiute, gli istanti preziosi perduti per sempre per colpa di un tempo tiranno e di impietose distanze. E se un semplice volo riesce a far accadere qualche piccolo miracolo, è giusto che abbia due ali, aperte come le braccia di Gesù. No, non per mettersi in competizione con Nostro Signore, ci mancherebbe. Ma per ricordare che solo chi accoglie a braccia aperte riuscirà ad unire più cose e persone possibili.

La vostra aspettativa di vita è di tanti anni, a volte troppi, a volte troppo pochi. Pensate a me. Quindici, trenta giorni, questa è la media della mia vita. Alcune sorelle se ne vanno nel giro di ventiquattro ore, altre hanno la fortuna di vivere per dodici mesi. Per capire cos’è la leggerezza dell’esistenza guardatemi. Una farfalla. Vi vedo a volte ammirare l’inaspettata magia del mio moto fluttuante e in qualche modo impervio; capite, ho una vita talmente breve e tanto spazio da attraversare, per questo sono sempre indecisa su dove posarmi! Quanta libertà, quanta lieve inconsapevolezza, quanta leggerezza. Immagino che anche voi vorreste essere come me. Non conoscere tante cose, ignorare quanto vi aspetta, vivere solo il momento e le sue necessità, non calcolando il domani, sapendo solo che potete volare via quando volete. A volte è così. Forse non ci pensate abbastanza, ma spesso ci riuscite. C’è chi vola, leggero, con l’arte, con l’amore, con il pensiero, con la fantasia, con il proprio lavoro. Alla fine, cara forza di gravità, in un modo o nell’altro, anche gli umani riescono quasi sempre a fregarti.