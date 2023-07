Libera la musica: l’Orchestra Sinfonica del Veneto in concerto a Farra di Soligo

Il concerto “Libera la Musica – Magie musicali d’Estate” andrà in scena a Farra di Soligo (TV) sabato 15 luglio alle 21

FARRA DI SOLIGO (TV) – Questo sabato, 15 luglio 2023, alle ore 21.00, in località Credazzo avrà luogo il concerto “Libera la Musica – Magie musicali d’Estate” dell’Orchestra Sinfonica del Veneto.

L’evento, presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello, vedrà un programma musicale interamente dedicato ad autori del Novecento, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Mascagni, Piazzola e Morricone per la direzione d’orchestra del maestro Marco Titotto e con la partecipazione del tenore Cristian Ricci.

Per raggiungere il luogo del concerto, sarà necessario munirsi di torcia elettrica e percorre a piedi per 1 Km via San Lorenzo, partendo da località Credazzo a Farra di Soligo (TV). Inoltre, è consigliato portare con sè una coperta per sedersi sul prato.

In caso di maltempo, il concerto verrà spostato presso l’auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo (fino ad esaurimento posti).

