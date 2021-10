Lezioni di primo soccorso per oltre 200 studenti di Zero Branco

Nei giorni scorsi alunne ed alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco sono stati i protagonisti di una lezione speciale, dedicata interamente alle operazioni di primo soccorso.

“Dal numero telefonico da comporre al massaggio cardiopolmonare, passando per le indicazioni fornite dai sanitari nonché la scoperta dell’autoambulanza: questi i passaggi fondamentali del corso che abbiamo voluto riproporre alle Prime Medie di Zero Branco che lo scorso anno non lo avevano svolto a causa del Covid”, commenta l’Assessore alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia Nicole Cazzaro.

“Si tratta di una progettualità in cui crediamo profondamente, per sensibilizzare anche i più giovani su tematiche quali altruismo, cittadinanza attiva, sicurezza e consapevolezza di poter fare qualcosa di concreto nei confronti di chi può trovarsi in situazioni di pericolo o difficoltà”.

Il progetto, che quest’anno coinvolge circa 220 studenti, è frutto della collaborazione tra Comune di Zero Branco, Istituto Comprensivo, Associazione “Viva” e P.A. Croce Verde La Marca OdV.

Venerdì 15 il corso tornerà ad essere svolto anche con le classi quinte delle Scuole Primarie “Marconi” e “Fermi”.