Un tuffo nel passato attraverso francobolli, vecchie buste e cartoline, si può fare da oggi, 25 luglio, a Trieste

Trieste – “Lettere da una vita” è il tema della mostra che potrà essere visitata a partire da oggi, giovedì 25 luglio, al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, con orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

La particolarità di questa mostra sta nel fatto che le missive in esposizione sono tutte indirizzate ad un’unica persona. Si tratta di Cosimo Cosenza, nato ad Augusta, in Sicilia, nel 1935. Fino al 1967 ha vissuto a Castellammare di Stabia dove si è diplomato come perito industriale navale. Poi, in giro per l’Italia.

“Per volubile politica industriale”, come si legge in una delle sue poesie, ha risalito lo “stivale” a scopi professionali fino a giungere a Trieste dove ha poi sempre vissuto, dedicandosi anche alla sua attività di scrittore e poeta.

La vita di Cosimo nelle sue lettere

Cosimo Cosenza ha ricoperto, nella sua carriera di poeta, cariche all’interno di circoli letterari e si è misurato anche come attore per il “cabaret poetico”, svolgendo anche il ruolo di autore di commedie e di testi per canzoni.

Le buste, oltre ad essere tutte intestate al Cosenza, sono, per la maggior parte, di premi letterari e manifestazioni culturali.

L’esposizione è una selezione tratta dalle oltre 600 buste donate al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa da Cosimo Cosenza, triestino d’adozione, e che abbraccia oltre 50 anni di storia .

Attraverso bolli vecchi e immagini si potrà ripercorrere la storia dell’Italia dagli anni 50 ad oggi, e comprendere anche come, nel tempo, si sono evoluti gli elementi di grafica e le varie espressioni veicolate attraverso disegni e slogan sulle buste di un tempo.

Un tuffo nella vita di Cosimo per raccontare la vita delle lettere, delle Poste Italiane.