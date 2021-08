LetteraMondo Fest: otto comunità straniere residenti a Padova, un festival per raccontarsi

Camminando per le strade di Padova capita di ascoltare lingue diverse e incrociare persone provenienti da ogni parte del mondo. Sono numerose, infatti, le comunità straniere che hanno scelto di fare di Padova la loro casa. Quante volte però queste persone hanno l’opportunità e lo spazio per raccontarsi alla cittadinanza? E quanto spesso, invece, si vedono raccontate da altri?

Il LetteraMondo Fest, che si terrà a Padova il 13-14 e il 20-21 settembre, nasce con l’obiettivo di invertire questa tendenza. Il festival culturale e letterario sarà ospitato nella cornice dell’Arcella Bella al Parco Milcovich e vedrà protagoniste otto comunità straniere residenti a Padova e il loro desiderio di raccontarsi attraverso parole, musica e tradizioni del proprio Paese d’origine.

Per quattro serate avremo l’opportunità di viaggiare dal Brasile alla Romania, dalla Cina all’Argentina, dal Marocco al Camerun fino ad arrivare al Corno d’Africa e all’Ex Jugoslavia. Questi sono i Paesi d’origine delle otto comunità protagoniste del progetto “LetteraMondo: Popoli che si narrano” che, con il coordinamento dell’Associazione Popoli Insieme, hanno intrapreso un percorso di autonarrazione e hanno scelto i libri attraverso i quali raccontarsi alla cittadinanza. Le stesse comunità hanno curato il programma e i contenuti di questo festival.

Ad animare le serate di scambio e incontro saranno ospiti internazionali di rilievo come lo scrittore argentino Andrés Neuman, ma anche persone di origine straniera che in Italia hanno costruito la loro vita e carriera, come la scrittrice e traduttrice jugoslava Dunja Badnjevic.

“LetteraMondo FEST non è solo un festival letterario. È il punto di arrivo di un percorso di autonarrazione e valorizzazione del patrimonio culturale e letterario delle comunità straniere coinvolte” afferma Leyla Khalil, ideatrice del progetto e operatrice dell’Associazione Popoli Insieme, che sottolinea “chi ha viaggiato per arrivare a Padova ha mostrato, in questo primo anno di LetteraMondo, di essere ampiamente in grado di parlare per sé del suo Paese e di individuare i testi che meglio lo rappresentano. Padova gode già di una valida offerta culturale, ma un percorso di questo tipo, ad oggi, mancava”.

Il Festival vede la collaborazione di diverse realtà, tra cui le librerie indipendenti di Padova, che saranno presenti per tutte le serate con uno stand con i libri del LetteraMondo Fest. Chi parteciperà al Festival, inoltre, avrà l’occasione di vincere un buono del valore di 38 € da spendere proprio nella rete delle librerie indipendenti. Come? Con la LetteraMondo Card, da richiedere sul luogo e da far timbrare dallo staff per ogni incontro a cui si prenderà parte.

Inclusione e partecipazione sono le parole chiave del LetteraMondo Fest che, per ogni intervento, garantisce la traduzione simultanea in LIS.

Il LetteraMondo Fest è un’iniziativa di Associazione Popoli Insieme, Arcadia, MiLeggi – Diritti ad alta voce e resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cariparo, al contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e con il patrocinio del Pio Istituto dei Sordi.

LetteraMondo Fest

13 – 14 – 20 – 21 settembre (dalle ore 18.00)

Arcella Bella (Casetta Zebrina), Parco Milcovich, Padova.