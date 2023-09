L’estate sta ri..iniziando, a Bibione!

Il picco di arrivi è atteso già da questo fine settimana, per un programma sportivo da record: dai ritiri yoga al più grade torneo di beach volley al mondo, fino al ciclocross inclusivo e ai festeggiamenti per i diciotto anni del mitico Bibione Beach Fitness.

Bibione – Ombrelloni ancora aperti e un tasso di occupazione del 90 per cento per hotel, camping e appartamenti. Settembre sembra quasi un nuovo agosto a Bibione e, se il tempo tiene, potrebbe raggiungere a fine stagione, i numeri eccezionali del 2022, sotto il profilo delle presenze turistiche.

Moltissimi sono i turisti italiani, e del nord Europa, che in queste settimane hanno voluto assicurarsi l’ultimo bagno e tutto il sole possibile: gli arrivi proseguono a pieno ritmo (e anche senza prenotazioni) con grande soddisfazione degli operatori.

Tutt’altro che fanalino di coda, quindi, il mese che annuncia l’autunno, si conferma una colonna portante dell’estate

bibionese, complici le strategie messe in atto per valorizzare questo periodo “da veri intenditori”, in cui è possibile godere la spiaggia e la natura con temperature più gradevoli, e beneficiare di prezzi più convenienti.

“Questa stagione sta riservando risultati molto positivi ed è ancora ben lontana dal potersi considerare conclusa – spiega Andrea Anese, presidente del consorzio turistico Bibione Live – Settembre rappresenta ormai un mese cardine della nostra offerta turistica. In queste settimane il bel tempo ha contribuito a mantenere elevato il numero delle presenze, ma il vero picco è atteso per i prossimi fine settimana che, da tradizione, vedono Bibione protagonista di eventi sportivi di respiro

internazionale, alcuni dei quali nati proprio su questa spiaggia”.

L’arenile, tra i più ampi d’Italia, rappresenta infatti il teatro ideale dei grandi appuntamenti con lo sport e il benessere, che quest’anno promettono un programma da record: cinque eventi, due weekend e oltre 12mila presenze attese, con fila di turisti e atleti che continuano a infoltirsi in queste ore.

Dal 15 al 17 settembre, lo sport è protagonista. Si parte questo venerdì, con il ritiro yoga di Bibione Olistic Festival: tre giorni insieme ai migliori maestri delle discipline olistiche che, dall’alba al tramonto, guideranno oltre 50 ore di lezioni in riva al mare. Dopo il successo della scorsa edizione, raddoppiano i palchi e le discipline con uno spazio verde tutto dedicato ai più piccoli.

Negli stessi giorni e sulla stessa spiaggia, ritorna anche l’edizione settembrina di AeQuilibrium Beach Volley Marathon, il torneo open di specialità più partecipato al mondo, con migliaia di beachers impegnati a sfidarsi contemporaneamente su oltre cento campi da gioco sulla sabbia.



Sabato 16 e domenica 17 sarà poi il turno di Bibione Bike Trophy. Per la prima volta, la mitica gara di 6 ore in mountain bike ospiterà anche i Campionati Italiani Endurance e il Campionato Italiano Paralimpico Ciclocross. Un evento inclusivo, come nella natura di Bibione, che darà la possibilità di gareggiare su un circuito dal fascino straordinario, tra pinete, spiaggia e città.

Dal 22 al 24 settembre, Bibione Beach Fitness festeggia il suo diciottesimo anniversario Un coloratissimo esercito di appassionati, pronto a ballare e allenarsi su 15 megapalchi allestiti fronte mare, insieme ai più celebri presenter internazionali.

Proprio 18 anni fa si teneva la prima edizione di quella che è oggi diventata la più grande convention open air del benessere fisico in Europa. Un traguardo condiviso da organizzatori e località che, con grande anticipo sulle tendenze, hanno saputo individuare il potenziale di un evento di straordinaria portata, capace di attirare ogni anno oltre 4mila fedelissimi del workout all’aria aperta.

E in occasione dei festeggiamenti, non mancheranno le sorprese: prima tra tutte il ritorno, dopo quasi 15 anni, della prestigiosa scuola di danza Moma Studios, con un palco interamente dedicato alle danze Urban.