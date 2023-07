L’estate dei giovanissimi a Spresiano tra arte, sport e cultura

L’estate entra nel vivo con le proposte gratuite che diciannove comuni, con capofila il comune di Spresiano, offrono agli adolescenti del territorio, per dare loro l’opportunità di coltivare i loro interessi giovanili e incontrare nuovi amici. Un’offerta gratuita, innovativa, che mette al centro ragazzi e ragazze e le loro passioni e talenti.

SPRESIANO – Il primo appuntamento è mercoledì 12 luglio dalle 14.00 alle 18.00 con il workshop “treccine afro”, un’arte da praticare e da scoprire perché è una tradizione che racchiude una storia importante e il risultato sarà uno spettacolare hair style per ragazze e ragazzi! Il workshop si svolge a Dosson di Casier presso la sede del Progetto Giovani in via Santi 2. Per iscriversi chiamare o mandare un messaggio WhatsApp ad Alice al 329 0277737 entro martedì 11 luglio 2023.

Il secondo appuntamento è un’attività giocosa molto seria, nella formula già conosciuta del Ti aspetto fuori! pensata per condividere spazi di espressione, scoprire il territorio e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Un invito per tornare a stare insieme, in attività che vogliono creare interesse verso il bene comune e spingono a coltivare interessi e talenti, ma anche a incontrare le associazioni e le persone che animano il territorio.

“Trincea 1917 il grande gioco” è un percorso per campi da Monastier a Roncade, una caccia al tesoro da fare in bicicletta lunedì 17 luglio 2023 dalle 9.00 alle 17.00. Per iscriversi chiamare o mandare un messaggio WhatsApp ad Alice al 329 0277737 entro sabato 15 luglio 2023. La bici è messa a disposizione dal progetto.

Il programma prosegue con il workshop “illustrazione e manga” per scoprire tutti i segreti del mondo dell’illustrazione a partire dal manga o fumetto preferito, sarà possibile ideare una storia e dar vita ad un personaggio originale, previsto per giovedì 20 luglio 2023 dalle 14.00 alle 18.00 il workshop si svolge a Ponte di Piave presso la Biblioteca comunale di Ponte di Piave in via G. Verdi, 1. Per iscriversi chiamare o mandare un messaggio WhatsApp a Silvia al 3421307550 entro mercoledì 19 luglio 2023.

Si prosegue con una tappa a Spresiano dove in Villa Giustiniani sarà possibile usare smartphone o macchina fotografica per imparare l’arte dell’inquadratura e dei filtri grazie al workshop “fotografia” che si terrà lunedì 24 luglio (o mercoledì 26 luglio in caso di pioggia) dalle ore 14.00 alle 18.00. Ritrovo presso lo spazio ZAG Biblioteca di Spresiano, via Dante Alighieri 58. Per iscriversi chiamare o mandare un messaggio WhatsApp a Silvia al 3421307550 entro venerdì 21 luglio.

Il corpo è protagonista dell’ultimo workshop di luglio a Povegliano “allenarsi a corpo libero” che si svolge presso gli Impianti sportivi in Via Povegliano 45 a Povegliano (località Camalò) martedì 25 luglio dalle 15.00 alle 19.00 con l’obiettivo di imparare degli esercizi per allenarsi dove e quando vuoi imparando le tecniche per praticare sport a corpo libero in modo sicuro e in compagnia con l’aiuto di un istruttore. Per iscriversi, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp a Massimiliano 3403415276 entro lunedì 24 luglio.

Tutte le proposte sono gratuite e si rivolgono a giovani tra i 14 e i 20 anni, giovani fuoriclasse che dopo un anno scolastico passato sui libri a studiare, ora in estate possono dedicarsi del tempo creativo per sé e i loro amici.

I posti dei workshop sono limitati, l’iscrizione è obbligatoria. Hanno precedenza i ragazzi e le ragazze residenti nei comuni promotori.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Spresiano, Breda di Piave, Casier, Cimadolmo, Istrana, Maserada sul Piave, Monastier, Morgano, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Roncade, San Polo di Piave, SileaTreviso, Villorba, Zero Branco con il coordinamento di La Esse, nell’ambito del finanziamento del piano “Generazioni connesse: CreAttivaMENTE insieme IV Tempo” – Piano di intervento in materia di politiche giovanili “Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE.TE. GIO-VE” – D.G.R. n. 1549/21 e DGR n. 840/22 della Regione del Veneto.

Sono in programma altre iniziative per agosto e settembre, seguite il progetto su Instagram per restare aggiornati rispetto agli altri laboratori: @creattivamente_treviso.