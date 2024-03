L’estate a misura di bambino con Giocalolonia a Jesolo

Sarà ancora estate a misura di bambino con l’iniziativa Giocacolonia, aperta ai residenti ma anche agli ospiti

Jesolo – Sono aperte dal 18 marzo 2024 le domande d’iscrizione per il centro estivo, che sarà in funzione dal primo luglio al 7 settembre. I turni saranno cinque. Le quote d’iscrizione rimangono invariate. La priorità va ai residenti ma c’è spazio per tutti con la lista post-sorteggio.

L’estate a misura di bambino con Giocalolonia, anche quest’anno a Jesolo. Riaprono le iscrizioni alla Giocolonia, il centro estivo di via Levantina 100/A dedicato ai bambini dal compimento dei 3 anni fino al completamento della scuola primaria.

Il servizio della Giocolonia sarà effettuato dall’1 luglio al 7 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19, secondo cinque differenti turni: dal 1° al 13 luglio, dal 15 al 27 luglio, dal 29 luglio al 10 agosto e dal 12 al 24 agosto, escluso Ferragosto. Ultimo turno, quest’anno anche dal 26 agosto al 7 settembre.

Le iscrizioni

L’iscrizione alla Giocolonia avviene in due fasi: la prima prevede l’elaborazione di una graduatoria per l’assegnazione di 30 dei 150 posti disponibili, la seconda un sorteggio per i posti rimanenti.

Le richieste di partecipazione vanno trasmesse dalle 9.30 di lunedì 18 marzo fino alle 13.00 di venerdì 5 aprile. Per inviare la documentazione è necessario accedere al portale comunale mediante SPID o CIE e compilare l’apposito form di richiesta. Questa va inoltrata una sola volta per ciascun minore.

Si possono chiedere un minimo di 2 e un massimo di 5 turni. La graduatoria finale sarà pubblicata dall’11 aprile sul sito istituzionale del Comune.

Coloro i quali non hanno partecipato alla graduatoria, sono stati esclusi per mancanza di requisiti o si sono classificati dal 31esimo posto in poi, possono partecipare alla fase di sorteggio.

Come partecipare a Giocalolonia?

La richiesta di partecipazione avviene esclusivamente via web, dalle ore 9.30 del 12 aprile alle ore 16.00 del 18 aprile, tramite il portale del Comune. Il sorteggio avverrà martedì 30 aprile alle ore 10.30 con diretta streaming.

Dal 27 maggio, tutti coloro che non abbiano partecipato al sorteggio e chiedano l’iscrizione, verranno inseriti nella lista d’attesa. A questa si attingerà se risulteranno dei posti disponibili. Nella lista post-sorteggio saranno inserite anche le richieste pervenute da genitori non residenti nel Comune di Jesolo, ma in cui almeno uno dei due svolga attività lavorativa.

Alla lista si attingerà solamente nel caso in cui risulteranno dei posti disponibili a seguito di esaurimento di tutte le istanze dei residenti.

Le quote

Le quote di partecipazione alla Giocolonia sono suddivise in base all'ISEE, prevedendo altrimenti una tariffa intera. Con ISEE inferiore a 7.000 euro la tariffa per ogni turno è di 90 euro, con ISEE compreso tra 7.000,01 e 20.000 euro è di 110 euro, infine con ISEE superiore a 20.000 e nei casi in cui il certificato non è stato presentato la tariffa è di 130 euro.