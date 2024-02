L’esposizione internazionale felina ENFI

Il 24 e 25 febbraio, all’Esposizione internazionale felina ENFI, le più belle razze da Stati Uniti, Korea, Vietnam, oltre ai campioni italiani ed europei.

PADOVA – Sarà un evento unico e imperdibile per tutti gli amanti del regno felino. Se febbraio è da più di vent’anni il mese italiano del gatto, quest’anno Padova si prepara a festeggiare la ricorrenza con un appuntamento internazionale che promette di essere memorabile. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, per la prima volta, l’Esposizione Felina ENFI ‘I Gatti più belli del mondo’ raddoppia la sua portata, accogliendo non solo esemplari italiani ed europei ma anche 150 ‘star’ provenienti da America e Asia.

È la prima volta che un evento del genere si tiene in Italia, una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre che vedrà la partecipazione di introvabili esemplari provenienti da Korea, Vietnam, Stati Uniti, così come Ungheria, Spagna, Finlandia.

Secondo il Censis, in Italia ci sono 7 milioni e mezzo di gatti. A Padova, durante questi due giorni, tutti avranno la possibilità di essere protagonisti, nessuno escluso. I gatti domestici e i trovatelli potranno gareggiare sui social inviando le foto dei propri amici felini alle pagine Facebook e Instagram della manifestazione. Sarà premiato l’autore dello scatto che collezionerà più like. E per i più piccoli sarà un’occasione per mostrare la propria creatività con disegni colorati che verranno valutati dalla giuria e premiati.

L’esposizione internazionale

Per due giorni interi, appassionati e curiosi potranno ammirare dal vivo tantissime razze differenti e meravigliosi esemplari provenienti da Paesi lontani. Sarà un’opportunità unica per conoscere le particolarità e il carattere di ogni micio, parlare con allevatori e professionisti, e scoprire i segreti della comunicazione felina, dalle vibrazioni delle vibrisse ai movimenti delle orecchie.

L’ esposizione non sarà solo un’occasione per ammirare gatti straordinari. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti pronti a rispondere alle domande del pubblico e a fornire informazioni preziose sulla cura e l’alimentazione dei felini.

Le competizioni saranno uno degli eventi principali, con sfilate, giudizi e premiazioni in diretta che coinvolgeranno anche i visitatori, soprattutto i più piccoli. Sarà un vero e proprio spettacolo, con tanto di alzata di mano per votare il proprio preferito. Ognuno potrà esprimere la propria opinione, ma spetterà ai giudici decidere i vincitori senza lasciarsi influenzare dagli spettatori.

Informazioni e biglietti

Tra le novità di quest’anno, una grande area dedicata ai bambini, con giochi e pet therapy. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino ai 10 anni e ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione per nonni e nipoti trascorrere un weekend all’insegna dell’amore per i gatti.

L’evento è organizzato dal Club Felino di Verona con l’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro e Farmina. L’ingresso alle due giornate è già disponibile online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it per evitare code e garantirsi un posto in questa straordinaria celebrazione del mondo felino.