L’eredità di Romeo e Giulietta al Teatro del Monaco

Un nuovo capitolo per Romeo e Giulietta

TREVISO – Pochi giorni ancora e, nell’incantevole Teatro Del Monaco di Treviso, il regista Filippo Dini presenterà il dittico teatrale “Prato inglese”, che unisce la celebre tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta al suo moderno sequel, After Juliet. Questa produzione unica, interpretata dagli attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, offre due serate imperdibili – 20 e domenica 21 luglio – che esplorano l’amore, l’odio, la speranza e la redenzione tra generazioni diverse.



La storia senza tempo di Romeo e Giulietta

La prima parte dello spettacolo ripercorre la famosa storia d’amore tra Romeo e Giulietta, la cui passione travolgente è ostacolata dall’odio radicato tra le loro famiglie, i Montecchi e i Capuleti. Questa tragedia affascinante cattura l’attenzione di ogni pubblico, in qualsiasi luogo e in ogni epoca, poiché racconta la triste fine dei due giovani amanti.



Dopo la morte dei giovani amanti: After Juliet

Ma cosa accade alle famiglie Montecchi e Capuleti dopo la morte di Romeo e Giulietta? Il sequel moderno, After Juliet, scritto dalla talentuosa drammaturga scozzese Sharman Macdonald, si svolge proprio in questo contesto. La pièce esplora con intensità visionaria e lampi di black humor una storia ambientata in una città segnata da lotte e odi, dove la pace apparente si dissolve e i giovani si ritrovano a odiarsi ancora.



Una riflessione sulla gioventù e la speranza

Filippo Dini, il regista di Prato inglese, sottolinea l’importanza di rivolgere attenzione alle nuove generazioni, soprattutto dopo le difficoltà vissute durante l’esperienza del Covid. I giovani sono stati colpiti dalla solitudine, dall’autolesionismo e dalla depressione. Questo dittico teatrale si propone di suscitare una riflessione sulla mancanza di investimenti e di speranza per i giovani in un’epoca segnata dalla violenza e dalla guerra, parallela all’universo di Romeo e Giulietta.



Un’ambientazione evocativa

Lo spazio scenico creato da Gregorio Zurla trasporta il pubblico in un parco giochi abbandonato, con scivoli, giostrine e una ruota panoramica, che richiamano alla mente le immagini del parco giochi della città fantasma di Pripjat, vicino alla centrale nucleare di Černobyl. Questo suggestivo allestimento scenografico aggiunge un elemento di profondità e memoria visiva alla rappresentazione.

Nelle note di regia di Filippo Dini, si evidenzia come la tragedia di Romeo e Giulietta possa essere interpretata come uno scontro fra generazioni, ma alla base rimane una storia incentrata sui giovani. Il dittico teatrale affronta la tematica di un massacro e della fine di tutto ciò che la gioventù rappresenta, non come un’eliminazione dell’innocenza interiore, ma come una riflessione sulla morte delle generazioni più giovani, viste attraverso il prisma mediatico. Le nuove generazioni sono colpite dai social media e dall’ecoansia, e fin dalla nascita sono marchiate dal senso della fine, specie riguardo al destino del nostro pianeta. Questo sentimento di morte accompagnerà queste giovani persone per tutta la vita. Secondo Dini, Romeo e Giulietta racconta proprio questa realtà. In un contesto violento, segnato dalle faide e dalla guerra, nasce un amore tra due giovani. La bellezza e l’istinto più profondo, legati alla straordinaria capacità umana di amare e innamorarsi, vengono sconfitti dall’odio, dalla guerra e dalla sopraffazione che permeano il dramma.

D’altra parte, mentre nell’opera di Shakespeare ci troviamo di fronte a una tragedia caratterizzata da un linguaggio elevato, in After Juliet tutto ciò viene superato e semplificato. L’opera di Sharman Macdonald, con un linguaggio diverso da quello di Romeo e Giulietta e non paragonabile né intenzionalmente confrontabile con quello shakespeariano, rappresenta un ideale seguito della storia originale. Essa si configura come una favola moderna incentrata sull’amore, l’odio, la speranza e la redenzione. Ancora una volta, i protagonisti principali sono i giovani di una città che, secondo l’autrice, potrebbe essere la Verona del XVII secolo o le attuali Londra o Edimburgo.

Nel corso di After Juliet, viene rivelato che la pace proclamata è illusoria, e questa scoperta si fa strada nei cuori dei giovani che si ritrovano a odiare, odiarsi a vicenda, proprio come hanno fatto i loro genitori. Si genera odio o, in alternativa, un vuoto totale. Tutto ciò avviene in un clima di attesa costante della fine, dell’arrivo improvviso del nemico. L’opera si caratterizza per una drammaturgia ruvida, che abbandona il linguaggio poetico di Shakespeare a favore di una narrazione incentrata sugli eventi stessi. Questo cambiamento linguistico è evidente e la rappresentazione teatrale accoglie la sfida lanciata dall’autrice, offrendo una visione onirica del mondo, in cui la realtà è contaminata da sogni e ombre, da fantasmi tormentati e disperati che chiedono giustizia, pace e sempre più amore. After Juliet può essere considerata una commedia nera, che abbonda di umorismo e pathos, invitando il pubblico a riflettere sulle radici del proprio rancore, a guardare con compassione tutti coloro che sono morti e a onorarli celebrando non l’odio, ma la fratellanza e, in definitiva, la vita stessa.

Crediti fotografici: Teatro stabile Veneto