L’equinozio della formazione: Enaip Veneto guarda verso il futuro

PADOVA – Enaip Veneto si prepara ad affrontare le sfide del futuro concentrandosi su concetti chiave quali competenze, lavoro, parità, cittadinanza e sostenibilità. Questi elementi fondamentali non solo rispondono alla necessità di una formazione efficace in un contesto di rapido cambiamento, ma si allineano anche agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, contribuendo così alla crescita economica e produttiva del territorio in modo equo e inclusivo.

L’ente veneto organizza un evento dal titolo “Aequa lux in aequa nocte. L’equinozio della formazione”, in programma per martedì 19 marzo presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova. Questo evento mira a sottolineare il ruolo cruciale della formazione professionale nel raggiungere un equilibrio tra diversi fattori necessari per un futuro sostenibile.

Gli interventi di esperti e autorità locali apriranno la discussione. Tra i relatori ci saranno Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enaip Veneto, Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione del Veneto, Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto.

Un momento chiave dell’evento sarà la presentazione degli esiti di un sondaggio condotto su oltre 2.000 studenti dai 14 ai 18 anni, iscritti ai percorsi di formazione professionale di Enaip. Questo sondaggio ha indagato la percezione degli studenti riguardo al lavoro, alle competenze e al futuro immaginato, oltre al loro rapporto con la comunità e l’ambiente.

Inoltre, durante l’evento sarà presentato il neocostituito Comitato Scientifico Consultivo, che lavorerà in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione di Enaip Veneto per interpretare i cambiamenti sociali ed economici e proporre nuove linee guida per la didattica e la gestione aziendale. Il Comitato è composto da rappresentanti autorevoli del mondo accademico, sociale, economico e istituzionale.

Nella seconda parte dell’evento, si terranno interventi di membri del Comitato Scientifico, tra cui Joao Santos, già vicecapo della Direzione generale per l’Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione Europea e Ambassador of Vocational Excellence, Luigi Bobba, già viceministro del Lavoro e presidente della Fondazione Terzjus, Lorenza Leonardi, vicepresidente nazionale di Anteas (Associazione nazionale Tutte le Età attive per la solidarietà), e Antonio Ranieri, capo dipartimento per Vet (Vocational Education and Training) e Skills di Cedefop (Centro europeo per lo Sviluppo della Formazione professionale). La giornalista Antonella Manna modererà l’evento.

I lavori si concluderanno con un aperitivo curato dagli studenti del corso di ristorazione di Enaip Veneto di Padova, offrendo un momento di convivialità e condivisione dopo una giornata intensa di riflessione e discussione sul futuro della formazione e del lavoro nel contesto veneto e oltre.