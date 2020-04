LeoVegas: trasferimento di 12 marchi su nuova piattaforma

Nei primi tre mesi del 2020, LeoVegas ha trasferito dodici marchi sulla sua popolare piattaforma tecnica proprietaria. LeoVegas AB è uno dei più popolari fornitori di giochi da casinò per cellulare e piattaforme online. Questa è una società con sede in Svezia la cui piattaforma iGaming è piena di giochi di video poker, giochi con jackpot progressivi e tutti gli altri tipi di giochi da casinò online. Oggi opera nel Regno Unito e in molti altri mercati internazionali.

La società LeoVegas AB è stata fondata nel 2011 in Svezia da Gustaf Hagman e Robin Ramm-Ericson. I fondatori dell’azienda basano LeoVegas sulle potenzialità dei giochi mobili. Oggi l’azienda impiega oltre novecento persone, il che la rende una delle più grandi società di giochi online e per cellulare in Europa e la più grande quando si tratta di casinò per dispositivi mobili.

In aggiunta alla sede principale di Stoccolma, LeoVegas ha anche uffici in Polonia, nel Regno Unito e in Italia.

Oltre a ridurre significativamente la complessità operativa, la migrazione dei dodici marchi aumenterà anche le scelte di gioco dei casinò online. In altre parole, LeoVegas offrirà ora giochi da casinò online che raramente si trovano altrove realizzati da importanti fornitori esterni di giochi da casinò online.

Commentando la notizia, Gustaf Hagman, CEO di LeoVegas, ha affermato che questa migrazione rappresenta una pietra miliare per questa società, in particolare per l’organizzazione tecnologica del Gruppo e per tutti i dipendenti.

Alchemist’s Gold Slot – Synot Games.

Synot conferma la partnership di contenuti con Starcasinò Italia

Il fornitore di contenuti Synot Games ha annunciato un accordo con StarCasinò Italia, parte del gruppo Betsson, che consentirà ai clienti dell’operatore di accedere al meglio dei suoi contenuti certificati in Italia.

Synot ha confermato che il suo portafoglio italiano comprende gli stessi 47 titoli certificati dalla Malta Gaming Authority, mentre è in procinto di certificare altri sette giochi.

StarCasinò Italia è diventato il più recente casinò online in Italia ad offrire contenuti da Synot Games dopo i loro ultimi accordi con Sisal.it e Lottomatica.it.

La strategia di lancio di StarCasinò Italia incorpora inizialmente giochi come l’avventuroso “Archaeologist in Book of Secrets”, i misteri dell’alchimia in “Alchemist’s Gold” e i preziosi giri degli elfi in “Moonlight Fortune”. Questi giochi sono stati scelti anche perché si sono dimostrati popolari all’interno della comunità di gioco italiana.

