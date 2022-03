Legalizzala,l’ora.

La prima cosa che ti viene in mente al netto dei bioritmi e delle nenie è: “dormirò un’ora in più o un’ora in meno?”.In meno, e preparatevi a spostare le lancette avanti di un’ora alle 2.00 di notte.Ma non occorre rimanere svegli fino a quell’istante, il sistema apparecchia la tavola di default.

Tornando a bomba sul dibattito che viaggia ondivago tra abolizioni e altro occorre snocciolare subito delle cifre.Si stima che il risparmio sui consumi si aggiri, centesimo in più centesimo in meno attorno ai 190 milioni di eurini grazie a un consumo di energia ridotto.Il beneficio ambientale invece vira sulla quantità di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica, mica pizza e fichi.

La discussione in Europa accesa e sempre viva si muove con i paesi del nord che non beneficiano della luce naturale grazie al cambio dell’ora mentre l’Italia ha presentato una folta documentazione a sostegno del risparmio economico che l’ora legale permetterebbe.

Ma chi e’ il padre spirituale di questo magheggio che dal 1895 sposta gli orologi? Probabilmente l’entomologo neozelandese George Vernon Hudson e in Italia un decreto legislativo nel 1916 lo introdusse fino al 1920 per poi oscillare in maniera discontinua.

Un ora, sessanta minuti ma tantè, il ritmo sonno-veglia, o per dirla come chi parla bene il nostro equilibrio circadiano possono attendere fino al prossimo ottobre.

Nel contempo per abbracciare l’agognato Morfeo non resta che rilassarsi con la meditazione, la lettura o una sana tisana.

Buonanotte.

Instacult di Mauro Lama