Lectio sui graffiti di Alberto Toso Fei a Museo Archeologico Nazionale di Venezia

Settembre al Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Sarà inaugurato con un appuntamento del ciclo “Storie di piazza san Marco”, dal titolo “Graffiti in Piazza San Marco”, in programma per giovedì 1° settembre, ore 18.30​, presso piazzetta San Marco 17, con la partecipazione di A. Toso Fei – D. Marangon.



Prossimi appuntamenti

Seguiranno:

• “Alti e invisibili: i Reggi stendardi bronzei della Piazza”, con la partecipazione del Dirigente regionale dei musei del Veneto, dott. D. Ferrara, sabato 10 settembre alle ore 18.30 sempre in piazzetta San Marco 17.

• “Miti classici nei rilievi della Libreria Sansoviniana” con L. Sperti, giovedì 22 settembre alle ore 18.30.

• “La Zecca di Venezia” con C. Crisafulli, per giovedì 29 settembre alle ore 18.30.

Ingresso gratuito da Piazzetta San Marco 17, con prenotazione obbligatoria (tel. 041.2967663).