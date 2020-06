Le “Tose di Zaia” battono le “Bimbe di Conte”

Grande successo per il gruppo chiuso Facebook “Le Tose di Zaia” che conta all’attivo 139,472 iscritti surclassando la pagina “Le bimbe di Giuseppe Conte” che conta 115.931 like.

Sembra che il Presidente della Regione Veneto abbia maggiore seguito femminile rispetto al premier Conte, nonostante in giro si senti spesso parlare delle “bimbe di Conte.”

Movimenti recentemente nati dove giovani ragazze seguono i propri politici preferiti, ritraendoli in primo piano e in tutte le pose, contornati da emoticon sorridenti, cuoricini, ghirlande e frasi zuccherate. Instagram, Twitter, Facebook: è questa la moda social del momento, fatta di meme e affettuosa ironia. E soprattutto di dichiarazioni d’amore.

Il fenomeno “Le Tose di Zaia” ha avuto invece una crescita incredibile negli ultimi mesi passando da 80.000 iscritte i primi di maggio a quasi 140.000 iscritti ad oggi.

Il gruppo ha regole severissime: chiuso agli uomini, se una donna ne porta dentro uno viene espulsa; niente selfie (se non con Luca, of course), niente odio, niente pubblicità, rigoroso rispetto della privacy… «Il gruppo è nato in modo goliardico ma ora vogliamo trasformarlo in un progetto serio: andremo dal notaio e tra una decina di giorni sarà pronta l’associazione, che raccoglierà le donazioni. La prima andrà alla Regione per l’emergenza coronavirus. Poi ci attiveremo in tutta Italia, abbiamo molte segnalazioni dalle nostre iscritte». ( Fonte Corriere del Veneto).

Tante ragazze da Germania, Croazia, Spagna, Francia, Inghilterra e di tutte le età.

Insomma cresce l’apprezzamento per il Governatore del Veneto che ha già raggiunto l’incredibile risultato del 90% dei consensi.

Commenta la news

commenti