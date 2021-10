Le statistiche della Serie A dopo le prime 7 giornate di campionato

Gerarchie della vigilia rispettate o grandi sorprese dopo le prime sette giornate del campionato di Serie A? Quando quasi un quinto della stagione di Serie A è andata in archivio appare evidente come ci siano delle big che hanno sorpreso (Napoli e Milan su tutti), altre che dopo un avvio disastroso sono in ripresa (chiaro riferimento alla Juventus) infine chi, invece, si è sciolta come neve al sole quando sembrava fosse di fronte alla stagione della svolta (Fiorentina e Toro sono le capofila di questa categoria).



Curiosità dopo sette turni di campionato

La curiosità principale è legata alla capolista, il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono la grande sorpresa del campionato visto che rispetto alla passata stagione hanno soltanto limato la rosa con l’innesto dell’ottimo Anguissa. La squadra partenopea ha vinto tutti i match finora disputati e nel confronto con la passata stagione ha 6 punti in più. Anche nello scorso anno la partenza del Napoli (guidato da Gattuso) fu ottima con 15 punti dopo sette turni e il secondo posto in classifica a -2 punti dal Milan. Poi le difficoltà fra tecnico e società non hanno consentito alla squadra di restare nei piani alti della classifica chiusa poi al quinto posto. Il paragone con il Napoli di Gattuso è eccellente anche in termini di gol realizzati (18 vs 16) e di reti subite (3 vs 6). Osservando le statistiche di questa stagione è molto interessante notare come i partenopei siano una squadra da secondo tempo. Nella ripresa, infatti, sono stati realizzati 11 dei 16 loro gol complessivi in campionato. Inoltre, da 4 giornate consecutive il Napoli realizza un gol per tempo.

C’è chi poi come la Juve ha invertito la tendenza per cui era nota in Serie A. In bianconeri fino a qualche anno fa erano sicuramente noti per subire pochissime reti e per la sua difesa bunker mentre ora sembra più che altro essere un groviera. Infatti, prima della vittoria per 1-0 nel derby contro il Toro, i bianconeri avevano subito almeno un gol per ben 20 giornate di campionato di fila fra questa e la passata stagione. Ma forse qualcosa sta cambiando. La squadra di Allegri dopo un avvio disastroso sembra ora aver cambiato passo vincendo consecutivamente le ultime tre partite di campionato avviando così l’operazione rimonta.

Chi sta facendo meglio rispetto all’avvio della passata stagione è anche Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha fatto più punti sia dell’Inter di Conte dello scorso anno (12 punti dopo i primi sette turni) che della sua Lazio (11 punti). Il confronto rispetto alla prima parte di campionato dell’Inter di Conte 2020/2021 è estremamente positivo: ben 6 punti in più, oltre ai 3 gol in meno subiti (8 contro 11) e alle 6 reti in più realizzate (22 contro 16). Sulla squadra di Simone Inzaghi vanno poi evidenziate due aspetti statistici: se si eccettua la prima giornata (successo per 4-0 sul Genoa), i nerazzurri hanno sempre subito almeno un gol. Gli appassionati di statistiche associate alle scommesse avranno subito notato la tendenza all’esito Goal sì nei match disputati dall’Inter in campionato. Inoltre va evidenziato che l’Inter viaggia alla media di 3 reti a partita nei match disputati in casa (4-0 al Genoa, 6-1 al Bologna, 2-2 con l’Atalanta). Restando in tema va evidenziato un esito combo ricorrente nelle partite esterne dell’Inter vale a dire il “2+goal sì” verificatosi in tre circostanze su quattro (1-2; 1-3; 1-2) mentre in ogni match disputato lontano da casa si è verificato l’esito più largo “doppia chance X2+multigol 3-4” (1-2; 2-2; 1-3; 1-2). Si tratta di aspetti statistici non banali anche dal lato del betting che molti esperti tengono in considerazione e verificheranno di volta in volta a ogni turno di campionato. Per maggiori informazioni rimandiamo a questa guida per scoprire cosa sono le combo nelle scommesse in cui sono indicati tantissimi esempi di questa tipologia di quota.

Anche in casa Milan ci sono buone notizie, non soltanto per il secondo posto provvisorio ma anche per il confronto con la passata eccellente stagione. Sono due i punti in più dopo le prime sette giornate della Serie A 2020/2021 per i ragazzi di Stefano Pioli che l’anno scorso guidavano il campionato con 17 punti. Un gol in meno rispetto alla passata stagione ma a fronte anche di una difesa più ermetica che ha subito solo 5 reti dopo i primi sette turni (la scorsa stagione erano 7).

Infine, un breve focus sull’avvio di stagione dell’unica squadra veneta della Serie A, il Venezia di mister Zanetti. La formazione lagunare ha collezionato fino a questo momento soltanto 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro ko. Finora la squadra di Zanetti è una formazione da trasferta visto che 4 dei 5 punti ottenuti (l’ultimo alla Sardegna Arena in casa di una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari) sono lontano dal Penzo dove, va detto, ha giocato solo due volte.